Test revoluční myšlenky. Fotbal chce zkusit čistý čas a hrát šedesát minut

Fotbalový turnaj v Portugalsku hráčů do třiadvaceti let chystá testovat novinku, která může do nejpopulárnější hry planety přinést revoluční změnu. Hrací čas se z devadesáti minut zkrátí na šedesát, ale při přerušení hry by se stopky zastavovaly. V konečném důsledku by se pak hrálo déle.