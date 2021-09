České fotbalistky vstoupí do světové kvalifikace v Nizozemsku

Dalšími soupeři Radova týmu ve skupině budou Island, Bělorusko a Kypr. Na mistrovství světa, které budou v roce 2023 společně hostit Austrálie a Nový Zéland, z Evropy přímo postoupí devět vítězů kvalifikačních skupin, celky z druhých míst čeká baráž.

Radovy svěřenkyně budou usilovat o premiérovou účast na velkém turnaji. V dubnovém play off o mistrovství Evropy těsně nestačily na Švýcarsko a po dvou výsledcích 1:1 prohrály v penaltovém rozstřelu.

Zářijový program Češky zakončí v úterý v Liberci domácím zápasem s Kyprem.

„Začínáme v Nizozemsku, které je pro mě favoritem skupiny. Nizozemky mají obrovskou sílu. Mají top hráčky hrající ve všech špičkových evropských klubech. Pro nás je to další obrovská výzva, na kterou se chceme co nejlépe připravit a zvládnout ji s dobrým výsledkem. V utkání s Kyprem musíme jasně zavelet k tomu, abychom získali tři body a měli to vítězství pod kontrolou,“ řekl Rada pro web FAČR.

„Pro takové zápasy jako s Nizozemskem fotbal děláme. Nizozemky jsou kvalitním soupeřem, ale to byly i Švýcarky. Myslím, že náš tým se také hodně posunul a věřím tomu, že to bude vyrovnaný zápas. Musíme si dát určitě pozor na útočnici Miedemaovou, dává góly snad z každé šance, co má. To jsme mohly vidět i teď, když holky ze Slavie hrály proti Arsenalu. Celkově je jejich ofenzivní síla velká, ale určitě mají své slabiny. Hlavně se nesmíme bát hrát,“ uvedla záložnice Klára Cahynová.

Zápas s Nizozemskem hostí Groningen a výkop je v pátek ve 20:45.