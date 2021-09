České fotbalistky pokračují v boji o MS. V Liberci vyzvou Kypr

Češky začaly boje o šampionát skvěle: v pátek vybojovaly senzační remízu 1:1 s domácími Nizozemkami, které jsou aktuálními mistryněmi Evropy a vicemistryněmi světa! „Ukázaly jsme, že se s námi musí počítat a nejsme tu jen do počtu. Chceme se poprat o účast na velkém turnaji, aby o nás svět věděl,“ řekla útočnice Lucie Martínková.

„Musíme ale zůstat pevně nohama na zemi a potvrdit to doma proti Kypru. Musíme ho jednoznačně porazit,“ velí trenér Karel Rada.

Český tým bude U Nisy favoritem, Kypr podlehl na úvod Bělorusku 1:4. Pátým účastníkem je Island.

Rada spoléhá i na podporu libereckého publika, které ženský fotbal zná, protože fotbalistky Slovanu hrají už řadu let českou první ligu. „Bude to pro nás povzbuzení po té době, kdy jsme diváky neměli možnost mít na utkání. Byl bych hrozně rád, kdyby jich přišlo co nejvíce a povzbudili nás,“ přeje si Karel Rada.

Na šampionát v Austrálii a na Novém Zélandu v roce 2023 z Evropy postoupí devět vítězů kvalifikačních skupin, na druhé týmy čeká baráž o další tři postupová místa.