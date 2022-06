Mladé fotbalistky vstoupily do domácího Eura prohrou 0:3 s Francií

České fotbalové reprezentantky do 19 let na úvod domácího mistrovství Evropy na překvapení nedosáhly a s favorizovanou Francií prohrály 0:3. Obhájkyně titulu ve Vítkovicích rozhodly dvěma brankami už do poločasu, třetí gól přidaly v nastavení. V druhém zápase skupiny A nastoupí svěřenkyně trenéra Jana Navrátila ve čtvrtek v Opavě proti Španělsku.