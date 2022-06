Huvarová se chce fotbalem živit. Jejím snem je Barcelona

„Je to pro mě mimořádné,“ prohlásila obránkyně, která je z Petřvaldu na Novojičínsku. Tam s fotbalem začínala. „Přivedl mě k němu táta, který ho také hraje.“

Češky po pondělní prohře s obhájkyněmi titulu Francouzkami 0:3 dnes nastoupí proti dalšímu nesmírně silnému celku – Španělkám. Duel v Opavě začne v 17.30.

„Moc si přeji, aby přišlo co nejvíce lidí, aby byla skvělá atmosféra,“ usmála se Huvarová.

Jisté je, že sama bude mít v hledišti velkou podporu. Už na úvodní duel s Francií zajišťovala třicet vstupenek. „Přišla celá rodina,“ podotkla. Dominika Huvarová je od svých patnácti let v pražské Slavii, která se Spartou vládne českému ženskému fotbalu. „Nejprve jsem šla z Petřvaldu do Vítkovic, kde jsem hrála s kluky, a tam si mě Slavie vyhlédla,“ popsala cestu do elitního družstva. „Navíc smíšené celky jsou možné jen do patnácti let, takže jsem mohla hrát už jen s holkami, a tak jsem odešla.“

Ve Vítkovicích neměla s kým hrát? „Byl tam dívčí tým, ale když přišla nabídka ze Slavie, neváhala jsem,“ přiznala.

Od příští sezony v nejvyšší domácí soutěži žen bude mít své družstvo i Baník Ostrava. O návratu blíže domovu by Huvarová neuvažovala? „O tom jsem ještě nepřemýšlela,“ usmála se.

Má vyšší ambice. Jednou by si přála živit se fotbalem v zahraničí. Třeba v Barceloně, které fandí. „Ale to je hodně daleko,“ uvědomuje si. „Každopádně zdejší šampionát může být bránou do velkého fotbalu. Bylo by super, kdyby některá z nás zaujala.“

Je přesvědčená, že možnost hrát v kvalitním zahraničním klubu není neuskutečnitelný sen. „Holky z áčka jsou v Itálii, Španělsku, Bára Votíková chytá za Paris Saint-Germaine, takže to určitě jde,“ řekla Dominika Huvarová, která letos maturovala a zvažuje studium na vysoké škole. „Uvidím, zda mě přijmou.“