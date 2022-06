Penalty chytám ráda, říká brankářka českých juniorek Fuchsová

„Pro spoustu z nás to byl největší zápas v dosavadní kariéře. Ale víme, proč tady jsme, víme, že nemáme, co ztratit a do všeho jdeme naplno,“ prohlásila Tereza Fuchsová po utkání.

Chválil vás trenér Jan Navrátil i spoluhráčky. Jak se vám to poslouchalo?

Jsem ráda, že mi trenéři dali šanci. Vědí, že mi ty velké zápasy sedí. Každopádně nervozita tam byla, ale hodně mi pomohla obrana, holky mě hecovaly. Těší mě podpora od spoluhráček.

O čem jste přemýšlela, když jste chytila pokutový kop Noémi Mouchon?

Penalty chytám ráda. Všimla jsem si, že nabíhala hodně rovně, takže jsem předpokládala, že počká na můj pohyb. Tudíž jsem ho naznačila doprava a skočila k levé tyči. Byl to risk, ale vyšel.

Čím to, že jste dostaly góly v nastavení první i druhé půle?

Bez těch tvou gólů to mohlo být ještě lepší. Ale v tom vedru a s takovými soupeřkami je vždy náročné udržet koncentraci, pozornost celou dobu. Ubývaly nám síly, ale musíme na tom zapracovat. Víme, že krizové momenty zápasů jsou prvních a posledních sedm minut a samozřejmě i okamžiky po inkasovaném, nebo vstřeleném gólu. To vždy soustředěnost poklesne. Na to si musíme dávat pozor.