Jedenadvacítka je bez svého nejlepšího střelce Krejčího, v Litvě musí vyhrát

17:01

Mají za sebou první porážku a před sebou předposlední zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy do 21 let. Čeští fotbalisté v úterním utkání v Litvě potřebují nutně zvítězit, aby před závěrečným listopadovým duelem v Řecku měli co nejlepší pozici.