Kapitán jedenadvacítky Chaluš: Čekají nás zápasy jako v play off

„Strašně jsem se těšil zpátky mezi kluky, byl jsem tady naposledy, když jsme vyhráli v Chorvatsku, což je už strašná doba. Kvalifikaci jsme rozjeli velmi dobře a hodně mi chybělo, že jsem v týmu od té doby nebyl. O to víc jsem rád, že tady zase jsem,“ řekl Chaluš pro www.fotbal.cz.

Vloni v létě přestoupil ze Slavie do Liberce, od té doby však v základní sestavě severočeského klubu nastoupil jen devětkrát. Jednak kvůli konkurenci na postu stopera, jednak kvůli zranění třísel, které utrpěl na začátku jara. V létě musel na operaci a říkal: „Takhle jsem se ještě na přípravu nikdy netěšil, protože jsem byl doopravdy hodně dlouho mimo. Uvidí se, jak noha bude snášet ten tvrdý trénink, ale doufám, že do zápasů nastoupím co nejdříve.“

Nyní je stoprocentně fit, a tak se mohl po dlouhých jedenácti měsících připojit i k reprezentační jedenadvacítce, jejíž je pevnou součástí. Kvalifikace o postup na mistrovství Evropy spěje do finiše, Chaluš se tak vrací právě včas. „Skoro rok absence je dlouhá doba, ale tady se dobré věci nemění,“ podotkl urostlý stoper. „Jádro máme dlouho pohromadě, jdeme si tvrdě za svým snem, kterým je účast na Euro. Pár nových kluků přibylo, jsou šikovní a hrají ligu, což konkurenci v našem týmu jenom pomůže.“

Český tým vede základní skupinu a nadcházející dva zápasy mohou hodně napovědět. Chaluš to dobře ví. „Vnímám to tak, že hrajeme v podstatě takové zápasy play off, kdy jde opravdu o všechno. Umíme počítat a když říjen zvládneme úspěšně, hodně nám to pomůže i směrem k poslednímu utkání v Řecku. My uděláme maximum, abychom před listopadem měli co možná nejlepší pozici,“ prohlásil dvaadvacetiletý obránce.

Skotsko v tabulce skupiny ztrácí na Čechy čtyři body, má však utkání k dobru. „Skotům jde také o všechno, hrají proti nám o zachování posledních nadějí,“ uvědomuje si Chaluš. „Bude to zase hodně soubojový zápas, to jsme si s nimi vyzkoušeli už loni v Uherském Hradišti. Oni se v tom vyžívají, jsou v tom silní. Čeká nás taková válka. Vypjatý zápas, v němž uspěje ten, kdo bude chtít víc.“

Se současným ročníkem už Matěj Chaluš zažil postupy na evropský šampionát sedmnáctiletých v roce 2015 a také o dva roky později na ME U19. Dočká se postupového hattricku?