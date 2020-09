Fotbalová jedenadvacítka míří do finiše o postup na Euro. Bez Hložka

Česká jedenadvacítka je po sedmi zápasech bez porážky, ztratila jen šest bodů za remízy s Chorvatskem, se Skotskem i Řeckem, čili se svými konkurenty.

Tabulku vede o dva body před Řeckem, které má však odehráno o zápas méně.

Pokud Řekové v říjnu v Litvě či proti Chorvatsku ztratí, Češi už mohou mít před listopadovým soubojem právě v Řecku takřka postup v kapse.

V nominaci na říjnová utkání je nováčkem boleslavský brankář Petr Mikulec.

„Dostal přednost, protože pravidelně chytá ligu a zaujal mě. Jinak sázím na osvědčená jména, táhneme to společně skoro tři roky. Vytvořila se dobrá parta, máme to dobře rozehrané,“ poznamenal Krejčí.

Oželet však musí Adama Hložka, který už v září povýšil do áčka.

„Není jednoduché Adama nahradit. V úvodu sezony potvrzuje výbornou formu, za áčko na Slovensku to zvládl. Výkonem, který předvedl, dokázal, že v nominaci byl právem. Bavíme se o tom s trenérem Šilhavým. Teď je v nominaci áčka, uvidíme jak to bude vypadat v listopadu,“ poznamenal Krejčí. „Budeme to řešit sraz od srazu.“

Je možné, že pro listopadový duel v Řecku se osmnáctiletý sparťan vrátí zpátky do jedenadvacítky. Na Euro totiž postupuje jen vítěz, druhý tým má šanci v dodatečné baráži.