Vývoj v reprezentaci: osmnáct hráčů pro Izrael, náhradníci s Holoubkem v Praze

Situace v národním týmu má stejně jako před měsícem velmi dynamický a překotný vývoj. Tři pozitivní nálezy mezi hráči a dalších šestnáct neprůkazných výsledků testů na Kypru v pátek večer spustily poplach.



Hráči, kteří už jsou v Izraeli Tomáš Vaclík, Jan Bořil, Ondřej Čelůstka, Ondřej Kúdela, Aleš Matějů, Tomáš Petrášek, Tomáš Holeš, Tomáš Souček, Petr Ševčík Jména zbylých devíti fotbalistů, kteří za týmem z Kypru přiletí, oznámí fotbalová reprezentace v neděli ráno.

Z Larnaky do Izraele v sobotu odcestovalo s trenéry jen devět fotbalistů a bylo v plánu, že je v neděli doplní dodatečně povolaní náhradníci z české ligy.

To už však nyní neplatí.

„U tří pozitivně testovaných hráčů byl na Kypru během sobotního přetestování potvrzen pozitivní výsledek, u dvou dalších osob byl pak výsledek opět neprůkazný. Zbývajících čtrnáct osob, z toho deset hráčů, bylo na dnešním přetestování negativních a jsou tak připraveni pro potřeby pokračujícího reprezentačního srazu,” vysvětlil mluvčí asociace Michal Jurman.

Trenér Jaroslav Šilhavý nyní z deseti zdravých hráčů vybere devět, kteří za týmem přiletí do Izraele, aby se mohli zúčastnit nedělního zápasu. Jejich jména hodlá fotbalová reprezentace oznámit v neděli ráno.

„Stejné letadlo se pak vrátí zpět do Larnaky pro zbytek negativně testovaných osob, které přesune ještě během neděle do Prahy,“ řekl Jurman. „Co se týká tří pozitivně testovaných hráčů, kteří zůstávají zatím v Larnace, FAČR už nyní jedná intenzivně s Ministerstvem zahraničí ČR i českým velvyslanectví na Kypru, stejně tak jako s UEFA, o jejich případném a co nejrychlejším přesunu do České republiky,” doplnil.

Náhradníci čekají v Praze, mohou do Skotska

Fotbalová reprezentace musí vzhledem ke covidovým starostem zcela měnit itinerář srazu.

Po zápase v Izraeli se měla v pondělí vydat na dlouhý přelet do Skotska, kde ji ve středu čeká další soutěžní duel s domácím výběrem. Nově je však naplánovaný pondělní návrat do Prahy.

„Tam bude tým kompletně přetestován a bude se dále řídit rozhodnutími domácích hygienických autorit. Na jejich základě se teprve rozhodne o personálním obsazení týmu pro středeční utkání ve Skotsku,“ pokračoval Jurman.

„Povolaní hráči z české nejvyšší soutěže se sejdou v neděli na hotelu a zatím tedy zůstanou v České republice, kde se připravují pod vedením trenéra Davida Holoubka pro případ, že by právě hygienická opatření mezi jednotlivými státy neumožňovala, aby tým, který se v pondělí vrátí z Izraele, cestoval do Skotska na další utkání,“ doplnil.

Kdo je mezi připravenou reprezentační zálohou, zástupci asociace zatím nesdělili. I náhradníci totiž museli logicky projít testy na covid, jejichž výsledky se dozvědí až v sobotu večer. Do té doby čekají v izolaci.

Po měsíci se může opakovat stav z posledního zářijového srazu, kdy právě trenér Holoubek vedl narychlo slepený ligový výběr proti Skotsku v Olomouci. Původní tým totiž tenkrát rozprášila pražská hygiena poté, co se v průběhu týdne před pátečním zápasem na Slovenku potvrdila nákaza u dvou členů širšího realizačního týmu.



Nyní jsou pozitivní tři fotbalisté, už v pondělí, během prvního kola testů, se navíc nákaza prokázala i u jednoho hráče Plzně – celá trojice nominovaných z Viktorie, záložníci Jan Kopic s Lukášem Kalvachem a útočník Zdeněk Ondrášek, kvůli tomu musela mužstvo opustit.