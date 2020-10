Fotbalová reprezentace v potížích: má tři pozitivní členy, řeší se náhradní tým

Národní mužstvo je v počtu 23 hráčů od úterý na Kypru, kde ve středu odehrálo přípravný duel proti domácímu výběru (2:1). V pátek absolvovalo povinné kontrolní testy, v sobotu je naplánován odlet do Izraele.

Jenže všechno se zkomplikovalo. Kyperská laboratoř vydala výsledky až kolem páteční půlnoci, ačkoliv měly být k dispozici v podvečer. Z nich pak vyšla zlá zpráva: tři pozitivní a šestnáct nejasných.

„Tři pozitivní osoby byly umístěny do izolace a jsou v karanténě. Na základě šestnácti neprůkazných výsledků dochází od sobotních ranních hodin v Larnace k přetestování této skupiny. Čekáme na výsledky a FAČR podniká všechny kroky k tomu, aby utkání v Izraeli bylo v neděli odehráno v původním termínu a čase,“ řekl novinářům tiskový mluvčí asociace Michal Jurman.

Z jeho slov není patrné, jestli se jedná o hráče či členy realizačního týmu. Každopádně všichni, kterým vyšly testy pozitivní, nemají žádné symptomy nemoci.

Na situaci to však nic nemění. V září pražská hygienička rozpustila tým i v případě, že onemocnění covid-19 se prokázalo u manažera reprezentace Libora Sionka.

Na Kypru absolvuje reprezentace další kolo testů. Pokud budou u všech v pořádku, měla by se výprava přesunout k zápasu do Izraele. Pokud ne a hygienické autority Izraele tým do země nepustí, musel by nedělní duel odehrát náhradní tým, jako se to stalo v září proti Skotsku (1:2).

V Praze to tak logicky musí řešit, konkrétní zprávy zatím k dispozici nejsou. Nejspíš by tým vedl znovu David Holoubek a ve výběru by byli hráči z domácí ligy, kteří by se co nejdřív museli podrobit testům. Odlet by nejspíš připadal na pozdní večer, případě až na neděli.

Není totiž jasné, kdy budou hotovy výsledky testů členů výpravy na Kypru.

Tým postihl koronavirus už během pondělního srazu v Praze. První vlna testů odhalila jednoho nakaženého hráče z Plzně a kompletní trojice z Viktorie, záložníci Jan Kopic s Lukášem Kalvachem a útočník Zdeněk Ondrášek, opustila mužstvo.