Reprezentaci opouštějí hráči Plzně, jeden z nich měl pozitivní test na covid

„Česká fotbalová reprezentace má za sebou dva testy na covid-19, zatímco ten páteční u realizačního týmu a dalších zaměstnanců FAČR dopadl ve všech případech negativně, během pondělního testování na hotelu, které probíhalo za izolace všech přítomných, byl již vyhodnocen jeden test hráče Plzně jako pozitivní,“ oznámil mluvčí fotbalové asociace Michal Jurman.

„Protože tento hráč přišel před srazem do kontaktu se svými dvěma klubovými spoluhráči, opustila celá trojice Kalvach, Kopic, Ondrášek reprezentační tým ještě před úterním odletem na Kypr, a to aniž by přišla do kontaktu se zbytkem české reprezentace. Vedení realizačního týmu v tuto chvíli jedná o dodatečně povolaných hráčích,“ doplnil.

Pro trenéra Jaroslava Šilhavého jsou to další nečekané starosti. Včetně plzeňské trojice mu z původní nominace z různých důvodů vypadlo hned osm fotbalistů.

Už Ondrášek byl náhradníkem, který měl v nominaci zastoupit zraněné útočníky Patrika Schicka z Leverkusenu a Michaela Krmenčíka z Brugg. Aktuálně mají Šilhavý a spol. dopředu k dispozici jen osmnáctiletého Adama Hložka.

„Je to pro nás komplikace, ale doba je prostě taková. Na tuhle alternativu jsme museli být připravení, teď povoláváme další hráče,“ poznamenal asistent trenéra Jiří Chytrý.



Kromě útočníků se ze srazu už dřív kvůli zranění omluvili záložník Jakub Jankto ze Sampdorie Janov a gólman Ondřej Kolář ze Slavie. Nejede ani Jiří Pavlenka, brankář Werderu Brémy, protože by mu reprezentační akce komplikovala návratu do klubu.

„Musel by do karantény. Každý region v Německu má trochu jiná pravidla a u ostatních hráčů z Německa bude stačit negativní výsledek testu. Čekali jsme do poslední chvíle, jestli se situace nezmění, ale za tohoto stavu jsme Jirkovi nechtěli dělat žádné komplikace. Každopádně zůstává ve hře jeho připojení k týmu ve Skotsku, pokud by to situace kolem brankářů z jakéhokoliv důvodu vyžadovala,“ vysvětlil manažer reprezentace Libor Sionko.



Národní mužstvo absolvuje hodně nezvyklé setkání.

Po pondělním příjezdu se každý z hráčů i členů realizačního týmu podrobil testům na covid-19 a až do oznámení výsledků se museli zdržovat v izolaci na pokoji.

„Chtěli jsme udělat maximum, abychom v případě nákazy mohli izolovat jen dotyčné osoby a zbytek mohl normálně pokračovat dál,“ uvedl Chtrý.



Národní tým v úterý odletí na Kypr a zpátky do Prahy se vrátí až příští čtvrtek.

Mezitím odehraje tři utkání: jedno přípravné a dva v Lize národů. I proto je momentálně v kádru pětadvacet hráčů - o dva víc, než může být nominováno k zápasu. Je to kvůli případným potížím s koronavirem či zraněním během celého soustředění.

První zápas čeká národní tým v Larnace ve středu 7. října, jde o přípravné utkání s domácím Kyprem. V sobotu odletí do Izraele, kde v neděli 11. října v Haifě nastoupí v rámci Ligy národů. Další duel nové soutěže reprezentačních týmů hrají ve středu (14. října) ve Skotsku.

Po zářijových zápasech Ligy národů mají Češi výhru na Slovensku a domácí porážku se Skotskem. V Olomouci však nastoupilo rezervní mužstvo, protože reprezentaci kvůli dvěma pozitivním testům u členů širšího realizačního týmu pražská hygienička rozpustila.