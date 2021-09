V Belgii o šampionát. Jak na Lukakua? Nehonit se s ním, ale nepustit k němu míč

Češi mají za sebou čtvrteční souboj s Běloruskem (1:0). A před sebou duel proti favoritovi skupiny.

Pokud tým trenéra Jaroslava Šilhavého v Bruselu prohraje, před Belgii se už s největší pravděpodobností nedostane.

„Potřebujeme zopakovat výkon, který jsme proti nim podali v březnu v Praze. Byl to výkon na hranici našich možností,“ připomněl asistent Jiří Chytrý remízu 1:1. „Chceme být aktivní, na soupeře vytvářet tlak, což může být cesta k úspěchu.“

Během pátku hodnocení a připomínky k utkání proti Bělorusku, regenerační trénink.

V sobotu odlet do Bruselu, předzápasový trénink na Stadionu krále Baudouina a v neděli od 20.45 výkop. To je program národní mužstva.

ONLINE: Belgie vs Česko výkop neděle 20.45

Belgie ze čtyř utkání v kvalifikaci ztratila jen dva body za březnovou remízu v Česku, naposledy ve čtvrtek vyhrála v Tallinu nad domácím Estonskem 5:2.

Že dala pět branek, nepřekvapilo. Že dvě inkasovala, se nečekalo.

„Domácí je nachytali po pár vteřinách při presinku, kdy asi Belgičani nebyli úplně koncentrovaní. A ten druhý gól vyplynul ze stavu, kdy už bylo rozhodnuto,“ poznamenal asistent kouče Šilhavého.

Belgie vede skupinu E o tři body před Českem. Pokud by náskok po nedělním vzájemném duelu zvýšila na šest, Čechy už před sebe těžko pustí. Ve hře bude jen devět bodů a Belgičané ještě nastoupí venku proti Bělorusku a ve Walesu a doma hostí Estonsko.

A jen první v pořadí postoupí na šampionát 2022 v Kataru přímo.

„Chystáme se na utkání a hledáme možnosti, jak uspět, tedy vyhrát. Jestli se to podaří, to je otázka. Snažíme se co nejlíp připravit a bude záležet, jak se nám to podaří zrealizovat,“ podotkl Chytrý.

Belgičanům sice chybí zraněný středopolař Kevin de Bruyne, kolem kterého se točí celá hra v národním týmu i v Manchesteru City, ale druhá ničivá zbraň Romelu Lukaku hrozí dál. Jeden z nejlepších útočníků světa v březnu v Praze vyrovnal na 1:1.

Belgičan Romelu Lukaku zakončuje v zápase proti Česku.

„My se nemůžeme připravovat vyloženě jen na Lukakua, ale především na to, jak ho Belgičané využívají. V Praze se nám dařilo eliminovat situace, z kterých on pak těží a které nechceme, aby je soupeř měl. Musíme být o krok o dva pořád napřed, aby k nim nedocházelo. Jakmile se Lukaku dostane do pozic, v nichž je silný, tak si dokáže poradit.“

Jak se rozběhne s míčem do prostoru, je nezastavitelný. Je rychlý, extrémně silný, gólový, nebezpečný.

Romelu Lukaku z Belgie během zápasu proti Estonsku.

Češi musí Belgičanům narušovat přípravnou kombinaci a nedovolit, aby měli prostor a čas Lukakuovi včas poslat přesnou kolmici či jakoukoli přihrávku.

Jak se to podaří, se uvidí v neděli večer.