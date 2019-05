Chybí nám rozdíloví hráči, mrzí libereckého kouče Hornyáka

Svěřenci Zsolta Hornyáka vyslali za poslední čtyři utkání na branku soupeřů pouhých šest střel. V úvodních dvou duelech proti Slavii a Spartě přitom nevypálili mezi tři tyče ani jednou.

V žádném z utkání přitom Liberec herně nepropadl. I při prohrách na Spartě (0:1) a naposledy s Plzní (0:2) byl většinu zápasu aktivnějším týmem, ale v zakončení se prosadit nedokázal.

„K čemu je být lepším mužstvem, když pak prohraješ?“ klade si řečnickou otázku trenér Zsolt Hornyák. „S Plzní jsme měli špatný začátek, ale od dvacáté minuty už naše hra měla nějaký tvar a obraz, ale chyběla nám kvalita v koncovce.“

Slovo „kvalita“ se teď v Liberci hodně skloňuje. V obraně, kterou v poslední době oživili mladík Michal Fukala i vyléčený Kamso Mara, ji tým od Nisy má, ta útočná však pokulhává.

Severočeské mužstvo přišlo v zimě o motor ofenzivních akcí Petra Ševčíka, který stejně jako řada jiných hráčů před ním zamířil do Slavie. Do útoku trojnásobní ligoví mistři získali bývalého reprezentanta Libora Kozáka, který na jaře nastřílel sedm gólů, ale jeden hráč na všechno nestačí.

V liberecké ofenzivě chybí konkurence a kouč Hornyák volá po jejím zvýšení. „Efektivita nás trápí celou sezonu. Systém, který hrajeme, je dobrý, ale potřebujeme mít kvalitu,“ řekl po prohře s Plzní. „Kdyby Plzeň měla čtyři gólové šance jako my, troufnu si tvrdit, že nám z nich dá čtyři góly. Je to střelba do vlastních řad, ale nebudeme si lhát. Pokud chceme hrát o poháry, potřebujeme víc rozdílových hráčů jako Libor Kozák, aby táhli ty ostatní.“

I Libor Kozák se však v nadstavbě střelecky odmlčel, v posledním zápase s Plzní navíc kvůli kartám nehrál. Na hrotu ho nahradil chorvatský mladík Petar Musa, který však teprve sbírá ligové zkušenosti a prosadit se nedokázal, ačkoli měl přinejmenším dvě jasné gólové šance. „Musa může být do budoucnosti podobný typ jako Kozák, ale zatím to teprve zkouší,“ podotkl Zsolt Hornyák.

V létě navíc Liberec může o svou útočnou jedničku Kozáka přijít. Dá se očekávat, že hráč se zkušenostmi z italské a anglické ligy bude na českém přestupovém trhu horkým zbožím.

V zimě podepsal v Liberci smlouvu na půl sezony, takže bude volný. „Nad Kozákem je otazník, záleží na tom, jak se dohodne s libereckým vedením. Já bych samozřejmě chtěl, aby u nás pokračoval,“ řekl Hornyák.

Liberecký kouč by v týmu také rád udržel další zimní posilu, záložníka Jana Sýkoru zapůjčeného ze Slavie. „Pro něj i pro nás by bylo lepší, aby nám ho nechali ještě na půl roku. Pořád to není ten Sýkora, který před časem z Liberce odcházel do Slavie. Naplno se ještě neotevřel. Ve Slavii je obrovská konkurence, a když se vrátí teď, bude mít velké problémy se prosadit,“ míní trenér Slovanu.

Trenér Liberce Zsolt Hornyák sleduje utkání svého týmu v Olomouci.

Liberec v nadstavbě čeká ještě jeden poslední zápas: derby v Jablonci. Pokud chce pomýšlet na postup do pohárové Evropy, musí v něm získat víc bodů než Ostrava, která končí v Plzni. Ale ani páté místo nemusí k baráži o Evropu s vítězem prostřední skupiny stačit, a to v případě, že ve středečním finále poháru Ostrava porazí Slavii. Pokud naopak Slavia získá double, Liberec bude mít v posledním kole ještě pořád o co hrát.

„Nechtěl jsem se spoléhat na poslední zápas, chtěl jsem vyhrát nad Plzní. Teď nezbývá než doufat, že derby zvládneme, a věřit v zázrak, abychom se dostali před Baník,“ konstatoval Zsolt Hornyák.