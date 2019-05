Liberecký novic Fukala: S bráchou se hecujeme, čekám ho v lize

„Když jsem v lize naskakoval poprvé, byl jsem trochu nervózní, ale kluci mi hodně pomáhali a postupem času se do toho dostávám a nervózní už před zápasem nejsem. Jsem jen natěšený na hřiště, takové důležité zápasy mám rád,“ říká mládežnický reprezentant, který našel místo na pravém kraji liberecké obrany.

Liberec v neděli v Jablonci čeká rozhodující bitva o účast v baráži o Evropu. Potřebuje se dostat před Ostravu na páté místo, v případě výhry Baníku v Plzni mu však nebude stačit ani vítězství.

Do Liberce jste přicházel vloni v létě jako příslib do budoucnosti. Čekal jste, že najdete místo v ligové sestavě už v prvním roce?

Nečekal, ale každý den jsem pro to dělal maximum a věřil, že ta šance přijde. A teď jsem za ni strašně moc rád. První zápas v základní sestavě na hřišti Slavie se mi celkem povedl a to mi pak asi pomohlo.

V nadstavbě se hraje o všechno. Jaké je to pro vás jako ligového nováčka hrát proti nejlepším domácím hráčům?

Odmalička jsem se na ně koukal v televizi a najednou proti nim hraju, takže je to pro mě splněný sen. Když nastupuji třeba proti hráčům ze Slavie, jako je Miroslav Stoch, kterého jsem dřív jen sledoval, je to super pocit.

Trenér Hornyák vás chválí a v posledních čtyřech zápasech vám dal důvěru v základní sestavě. Jak těžké je nezpychnout?

Musím pořád zůstávat nohama na zemi. Pochvaly si moc neberu, zatím jsem nic nedokázal, musím na sobě makat dál.

Co na váš postup říká váš bratr – dvojče Jan, který vloni přestoupil do Slavie?

V kontaktu jsme každý den, máme spolu skvělý vztah. Někdy se i navzájem hecujeme. Čekám ho v lize.

Můžete si ho dobírat, že vy už tam jste a on ne...

Ne, takový nejsem. Doufám, že se tam za chvíli dostane taky. Radši bych hrál v týmu s ním než proti němu, ale hlavně ať se mu to podaří. Brácha si vybral těžší cestu. Já jsem šel do Liberce s tím, že je tady větší šance se prosadit, ale taky to není jednoduché, jsou tu hráči na vysoké úrovni.

Slavia vyhrála finále poháru nad Ostravou a tím vás udržela ve hře o Evropu. Hodně jste jí fandili?

Jasně, ten zápas jsme sledovali společně jako tým a doufali jsme, že Slavia Baník zvládne. To se potvrdilo a teď to musíme zvládnout my.

Jak velká je pro Liberec šance dostat se do Evropy?

Myslím, že velká. Když uspějeme v Jablonci, tak věřím, že Plzeň se bude chtít v posledním zápase rozloučit se svými diváky vítězně.