Liberecká pohárová naděje žije. Vše je ještě daleko, říká Potočný

Výhra v Ostravě byla libereckou prioritou. Páté místo totiž může znamenat vstupenku na evropskou scénu. Ale také nemusí.

„Udělali jsme možná klíčový krok k pohárové Evropě. Hned po prohře na Spartě rezonovala v kabině jediná věc: vítězství nad Baníkem. A jsme rádi, že jsme to na hřišti dokázali,“ řekl liberecký kouč Zsolt Hornyák. „Pořád to ale ještě nic neznamená a bude velmi důležité to potvrdit s Plzní. Mužstvo je skromné a cílevědomé, už myslíme na další zápas.“

Aby se Liberec dostal do Evropy, musí být splněno několik podmínek: 1. Udrží se na pátém místě alespoň se současným jednobodovým náskokem. To nebude jednoduché, Hornyákovy svěřence totiž čeká v neděli domácí zápas s druhou Plzní a v posledním kole nadstavby derby v Jablonci. Ostrava hraje doma se Slavií kráčející za titulem a končí v Plzni.

2. Ostrava příští týden prohraje ve finále domácího poháru se Slavií. Pokud by Baník pohár vyhrál, měl by jistotu minimálně 3. předkola Evropské ligy a Liberec o Evropu hrát nebude. 3. Pokud budou splněny body 1 a 2, čeká severočeský tým ještě baráž s nejlepším týmem prostřední nadstavbové skupiny (Mladou Boleslaví či Zlínem). Teprve přes vítězství vede cesta do Evropy.

Posun na páté místo ligy v úterním ubojovaném deštivém zápase v Ostravě zajistil Liberci v 86. minutě stoper Kamso Mara, který se dostal k odraženému míči po rohovém kopu a napálil ho nekompromisně do horního růžku branky.

Ostravský záložník Robert Hrubý (vlevo) a liberecký stoper Kamso Mara, který duel o pátou příčku na Baníku rozhodl.

„Jeli jsme do Ostravy vyhrát. Říkali jsme si, že do třetice všeho dobrého a jsme rádi, že nám to vyšlo,“ řekl záložník Roman Potočný v narážce na předchozí prohry Liberce na Baníku v lize a ve čtvrtfinále poháru. „První půle byla spíše takový boj. Hra nahoru dolů s hodně nepřesnostmi. Druhou půli jsme se zvedli a byl to z naší strany i lepší fotbal.“

Liberečtí hráči si uvědomují, že Evropa se přiblížila, ale ještě není zdaleka hotovo. „Je to pro nás důležitá výhra. Ještě jsou ale před námi dva zápasy, ze kterých musíme vytěžit maximum. Pokud skončíme pátí a Slavia vyhraje pohár, hraje se ještě jeden zápas s vítězem skupiny o Evropu. Všechno je to ještě daleko,“ zůstává nohama na zemi Potočný.