Zlín před Spartou: Jelínka inspiruje historie, jako hráč ji porazil

Zlín tehdy trápící se Spartu přetlačil 3:2, v sobotu se o totéž pokusí poprvé s Jelínkem u trenérského kormidla.

„Je to hodně dávno, Sparta je úplně jiná, ale pár podobností se dá najít. Stejně jako teď jsme nebyli v optimální situaci. Honza Kraus nastoupil v horečkách a vstřelil dvě branky. Poctivým přístupem a ve skvělé atmosféře jsme utkání zvládli. Diváci po nás neřvali, ale pomáhali nám a hecovali,“ líčí Jelínek.

Jakou sestavu pošle na 36násobného ligového šampiona, je ve hvězdách. Fastav bojuje od začátku sezony s marodkou, minulý týden mu v prohraném derby na Slovácku chybělo šest hráčů - brankářská jednička Dostál, stoper Kolář, bek Matejov, defenzivní štít Hlinka, ofenzivní univerzál Reiter a útočník Jawo. K nim pak přibyl vyloučený obránce Procházka.

„Není to snadná situace. Každý vidí naše absence v obranných řadách. Ale nemůžeme naříkat, měli jsme týden na zkoušení, abychom našli nejlepší variantu,“ věří Jelínek.

Což se Fastavu zatím na podzim moc nedaří. S osmnácti inkasovanými góly má nejprostupnější defenzivu v soutěži, čtyřikrát dostal tři nebo více branek. Sparta se naopak chlubí třetí nejproduktivnější ofenzivou. Těžko čekat, že si to Zlín s Hložkem a spol. rozdá jako rovný s rovným.

„Nejde bezhlavě útočit, ale také nemůžeme hrát při zdi. Kolem šestnáctky má Sparta velikou kvalitu a nemůžeme dovolit, aby nám lítal do vápna jeden balon za druhým,“ uvědomuje si Jelínek.

Inspiraci hledá ve zmíněném šestnáct let starém vzájemném střetnutí. A co všechno by se muselo sejít, aby Zlín zopakoval tehdejší vítězství? „Herní kvalita, nasazení a pak můžeme společně s podporou diváků Spartu porazit, i kdyby hrála dobře,“ je přesvědčený Jelínek. „Ale musíme jít za hranu komfortu, ne si jen tak zahrát fotbal. A také si více vážit šancí. V každém zápase si jich několik vytvoříme.“

Na to, že Sparta získala z posledních dvou kol jen bod a klesla na třetí místo, Jelínek nehledí. Stejně jako na její středeční vítězství ve 3. kole poháru v Líšni.

„Určitě u nás nastoupí v jiné sestavě. A že doma naposledy neporazila Jablonec, je pro nás horší. Je v napětí, k nám jede pro povinné tři body, musí šlapat se vším všudy,“ prohodil Jelínek.

Ve Zlíně spoléhají na bouřlivou kulisu. Hrát se bude až od sedmi večer a poprvé v sezoně pod umělým osvětlením.

„Atmosféra je pak jinačí, fotbalovější. Těším se. Navíc proti Spartě, kterou trénuje taková persona jako Pavel Vrba. Doufám, že od začátku bude v zápase hodně emocí. Když je dostaneme do zápasu, dokážeme podat lepší výkon,“ věří Jelínek.