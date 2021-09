První výhra Liberce a několik derby, Plzeň otáčela. Co pohároví účastníci?

Ve druhém zápase pod novým trenérem Lubošem Kozlem bere Liberec všechny tři body, byť tomu průběh duelu s Boleslaví příliš nenasvědčoval.

Slovan prohrával od 29. minuty po hlavičce Douděry a sám si moc šancí nevypracoval. Vyrovnat se podařilo až Júsufovi z penalty, kterou sudí Hocek nařídil po Skalákově přistrčení Mikuly. Mladoboleslavský záložník byl nejprve rád, že rozhodčí po zhlédnutí videa odvolal jeho druhou žlutou kartu, pak ale viděl přímo červenou a stejně musel do šaten.

Júsuf pak přiťukl balon Tuptovi, který bombou zpoza vápna vrátil pod Ještěd zase trochu optimismu.

Podobný průběh, mínus penalta a červená karta, měl i duel Plzeň - České Budějovice.

Hosté vedli zásluhou Basseyho, ale Viktoria otočila zápas díky obráncům Řezníkovi s Hejdou. Oslavy 110 let od založení klubu zkazit nenechal brankář Staněk, který ulovil Talovierovu hlavičku přímo na brankové čáře.

„Je to šťastné vítězství. Nesehráli jsme dobrý zápas, ale o to víc si toho cením, že jsme nepříznivý stav otočili. Nechali jsme soupeři hodně prostoru, líp kombinoval a nám se nedařilo. O branku jsme si koledovali. Pak jsme začali sahat do sestavy a nějaké situace jsme si vytvořili. V závěru nás pak podržel Staněk, Budějovice hrály velmi dobře,“ uznal kouč Michal Bílek.

Derby, derby, derby

Zápas o nadvládu ve Zlínském kraji poznamenala červená karta pro Václava Procházku, jenž musel hřiště opustit po šlapáku na Lukáše Sadílka ze Slovácka už po 23 minutách.

Tým z Uherského Hradiště přesilovkou nepohrdl a po gólech Havlíka, Hofmanna a Holzera zvítězil nad Zlínem hladce 3:0.

V pátek se poprvé v nejvyšší soutěži střetly Hradec Králové a Pardubice, jen se hrálo v boleslavské Lokotrans Aréně. A nováček si vedl lépe, rivala porazil 2:0 díky gólům Krále a Vašulína, jehož první zásah pro ofsajd neplatil.

Velká rivalita panuje i mezi Olomoucí a Ostravou. Sigma v oslabení bez vyloučeného Zifčáka vedení ztratila a remizovala 1:1, vyrovnal Almási.

V neděli je na programu vršovický souboj, malé pražské derby mezi Bohemians a Slavií, která ve čtvrtek porazila v Konferenční lize Union Berlín (3:1). Výkop je Ďolíčku naplánovaný na 19 hodin.

Od 16.00 mezi sebou hrají další pohároví účastníci: Sparta, která v Evropské lize hrála bez branek s Bröndby, proti Jablonci, jenž v Konferenční lize přetlačil 1:0 Kluž.

Ve stejný čas také hraje Karviná s Teplicemi, které kvůli vítězství Liberce v rozehraném kole klesly na dno tabulky.