Červená, potyčka... Spor o vyloučení v derby se dohrával po zápase

„Byl jsem v šoku, jak rychle vytáhl rozhodčí červenou kartu,“ divil se trenér poražených Jan Jelínek.



„Jsem z vyloučení strašně zklamaný. Za mě nebylo. Že to ještě potvrdí video, je úplný nesmysl,“ zlobil se zlínský kapitán Tomáš Poznar na sestavu arbitrů.

Ondřej Pechanec tasil červenou ve 23. minutě okamžitě po střetu Procházky se Sadílkem u autové čáry, VAR Jan Machálek ho ani nepozval k videu.

„Surová hra, kopnutí soupeře podrážkou zepředu do stehna v souboji o míč v nepřerušené hře, čímž bylo ohroženo zdraví soupeře. Hráč č. 18 dohrál,“ popsal Pechanec vyloučení v zápise o utkání.

„Když se chrání zdraví hráčů, tak to respektuji. Ale nemyslím si, že to byl hrubý faul s úmyslem zranit. Venca nohu stahoval. Viděl jsem horší zákroky na červenou a hráč ji nedostal,“ mínil Jelínek.

Procházka doplatil na nový a přísnější mustr rozhodčích. Stačí zvednout nohu, podrážkou trefit soupeře a už mažete předčasně do sprch. Vyprávět by mohli právě v Uherském Hradišti. Hofmann v Plzni nebo Divíšek v Jablonci dohráli po podobných zákrocích.

„Někdy se člověk neorientuje v metru rozhodčích. Souhlasím, že to bylo přísné vyloučení a že mohlo zápas ovlivnit. Ale to je všechno, co k tomu můžu říct,“ pravil trenér Slovácka Martin Svědík, který se dostal do slovní potyčky s odcházejícím Procházkou a generálním manažerem Zlína Zdeňkem Grygerou.

Čtvrtý rozhodčí se musel ohánět, aby znesvářené strany udržel na distanc. „Vyříkávali jsme si to. Za všechno mohl masér, který přiběhl a provokoval, přestože vůbec nevěděl, o co v tu chvíli jde,“ zmínil Svědík Michala Molka. „Ale to se stává, jsou to emoce.“

Žlutou za ně zaplatili nejen Molek, ale také slovácký stoper Hofmann, který patřil mezi nejaktivnější aktéry vřavy.

Do přestávky vášně zchladly a po změně stran začaly padat také góly.

„Po vyloučení to bylo o tom, jestli dokážeme udržet Slovácko od naší brány a budeme chodit do brejků. V prvním poločase jsme to zvládli. Ve druhém si Slovácko pomohlo dvěma standardkami. Pak už jsme neměli síly, abychom zápas zdramatizovali,“ shrnul Jelínek.

Domácí rozhodli v rozmezí 49. a 62. minuty, kdy se postupně trefili Havlík, Hofmann a Holzer. „Mám radost z výhry v derby, ale náš výkon měl být v některých pasážích lepší,“ věděl Svědík.