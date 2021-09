První gól a hned v derby se Zlínem. Slovácký Holzer se prohne

Tehdy jste se Zlínem v derby vyhráli a remizovali. Připomněl vám to někdo ze spoluhráčů?

Naštěstí nikdo. (úsměv) Bylo to klasické derby. Fajn atmosféra, vypjaté, lavičky se do sebe pustily.

Bylo to kvůli vyloučení Václava Procházky. Podle mnohých bylo přísné. Souhlasíte?

Nevím. Viděl jsem v televizi páteční zákrok na Jardu Svozila (v zápase Olomouce s Ostravou), kdy padla červená. Bylo to nešetrné, ale nemyslím si, že by to byl nějaký úmysl. Za tohle bych červené nedával. Zákrok Procházky jsem neviděl. Záleží na intenzitě zákroku, rozhodčí to teď hodně řeší. Ze hřiště mi to nepřišlo tak hrozné.

Přesilovka vám pomohla, že?

Někdy může vyloučení týmu paradoxně prospět a druhému uškodit. Po červené jsme nehráli tak dobře. Neměli jsme střed hřiště a odražené balony. Naštěstí přišla pauza. V přestávce nám trenér řekl, jakým stylem budeme hrát, ať sbíráme odražené míče, což je základ všeho. Nasadil druhého útočníka, ať na Zlín ještě více tlačíme, a ve finále jsme vstřelili dva góly z odražených míčů.



Jeden z nich jste dal vy. Když jste ránu vypustil, viděl jste, že půjde míč do růžku branky?

Nešlo to hned do šibenice. Zatočil se do ní až potom. Na branku jsem čekal. Čím dříve padne, tím lépe. Na pár gólů jsem přihrál. I kdybych ho nevstřelil a měl jen asistence, tak by mi to nevadilo, pokud by se dařilo mančaftu a vyhrávali jsme. Ale moje sebevědomí možná ještě naroste. Cítím se tady dobře.

Polepšil jste si oproti Baníku?

Ve Slovácku je to postavené na pevných základech. Osa je jasně daná, jsou tady zkušení hráči, kteří to drží. Tým je dlouho pohromadě. O to lehčí pro mě bylo sem přijít. Co fungovalo loňskou sezonu, funguje i v letošní. Ale stále máme na čem pracovat.



Nebýt fatálních chyb rozhodčích v Jablonci nebo na Slavii, mohli jste mít více bodů. Jak snášíte tyhle opakující se křivdy?

Když jedeme zpátky, tak to v autobuse řešíme. Ale stejně s tím nic neuděláme, takže v týdnu se už o tom nebavíme a připravujeme se na soupeře, kteří přijdou.