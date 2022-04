Úkol pro fotbalový Zlín: rychle se zbavit strašáka baráže

Dvě porážky v závěrečných kolech a vzepětí konkurentů smrskly zlínský náskok na prolínací soutěže mezi první a druhou ligou na čtyři body.

„Obavy z baráže mají všechny týmy ve skupině, i my,“ přiznává Jelínek. „Stát se může cokoliv. Ale zase máme nejlepší výchozí pozici.“

Akutní nebezpečí jeho mužstvu nehrozí. Bez ohledu na výsledek první rundy zápasů si nepohorší. Hazardovat však nehodlá. A ani se spoléhat na vývoj ve druhé lize. Pokud by v ní béčko Sparty obsadilo druhé nebo třetí místo, baráž by se týkala jen předposledního týmu.

„Vnímáme to, ale neřešíme to. Soustředíme se na sebe, abychom se zachránili co nejdříve,“ přeje si Jelínek.

K udržení by měla Zlínu pomoct dvě vítězství. „Hrajeme doma tři zápasy a věřím, že šest bodů bude stačit.“

První duel ale odehrají venku na hřišti poslední Karviné, která výhrou nad Pardubicemi vzkřísila naději na záchranu.

„Dostala možnost dohnat Pardubice a o to více bude chtít v zápase s námi bodovat. Musíme se připravit na utkání s houževnatým soupeřem, na soubojový a ostrý fotbal,“ předpokládá Jelínek tuhou bitvu proti sokovi, kterého vede jeho předchůdce na zlínské lavičce Bohumil Páník.

S Karvinou jeho tým v základní části vyhrál oba vzájemné zápasy, lepší bilanci vykazuje také s Pardubicemi, s Jabloncem a Teplicemi vyrovnanou. Naopak s Bohemians 1905 ve dvou střetnutích nebodoval.

Do Slezska se Zlínští vydají den před duelem bez dlouhodobých marodů Hlinky s Tkáčem. A budou doufat, že se po nemoci dá dohromady tahoun ofenzivy Vukadinovič.