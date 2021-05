Za hráči musí lítat drny a hořet tráva, láteřil trenér zoufalé Zbrojovky

Brněnský útočník Jan Hladík se s míčem snaží přejít přes Radima Řezníka z Mladé Boleslavi.

Útočník Jan Hladík v zápase orazítkoval tyč, byl opět hodně vidět. Ani jeho bojovný výkon ale Zbrojovce nestačil, ta prodloužila svoji černou sérii domácích zápasů bez výhry na devět.

Co bylo špatně tentokrát?

Do zápasu jsme vstoupili celkem aktivně, měli jsme tam i nadějnou střelu – a pak dostaneme zase z brejku gól. Celé se to na nás zase sesypalo. První poločas jsme doslova pro*****i, to už jinak říct nejde. A to stejné bylo v druhém poločase. Vstoupíme do toho aktivně, dostaneme ale gól a pak tam teprve začneme něco honit.

Inkasované góly přišly po individuálních chybách. Pramení z toho tlaku sestupových bojů, nebo to s tím nemá tolik společného?

Dostáváme úplně šílené góly, a to zápas co zápas, my si řekneme, že je to zápas o všechno, a pak to vypadá, jak to vypadá. Nevím, co k tomu mám zase říct.

Jaká je ještě šance na udržení nejvyšší soutěže?

Šance pořád nějaká je, ale od nás je tohle prostě hrozně málo, na hřišti máme nechat krev. První poločas si ale takhle odstřelíme, prohráváme hned o dva góly. Já už nevím, co by se muselo stát, abychom mohli ještě hrát o záchranu. Přesto se o to ještě porveme.

Výkon v druhé půli už ovšem snesl ligové parametry, nebylo to ale pozdě?

Za stavu 3:0 jsme začali hrát, začali jsme soupeře dostávat pod tlak, dali dva góly a měli další závary. Nechápu, proč takhle nehrajeme od začátku. My bojujeme o záchranu, a takhle makáme, až když prohráváme. To je prostě špatně. Asi se od toho můžeme odpíchnout, chtěli jsme to ještě zvrátit. Za stavu 3:0 je to prostě pozdě.

Stadionem, který byl letos poprvé aspoň zčásti obsazen fanoušky, zněla v průběhu utkání i po něm nespokojenost i výzvy k rezignacím. Zaregistroval jste to?

Fanoušci mají právo se k tomu vyjádřit. My jsme pokazili první poločas a oni se za to právem zlobili. Po zápase nám řekli to, co nám řekli, a my se s tím musíme nějak smířit. Jsme rádi, že přišli, i když zápas nestál za nic.

I když jste dostali tři góly, šancí na skórování jste měli více a zápas jste mohli otočit. Co chybělo k více gólům?

Já nevím, co tomu chybí, a je to tak celou sezonu, do šancí jsme se zase dokázali dostat, ale gól z toho nedáme. Nevím, jestli je to tou křečí, ve které jsme, nebo kvalitou. My trefíme tyč, nezakončíme… Nemáme to štěstí, ale na to se nemůžeme vymlouvat.

Vy sám jste po rohu mohl hlavou skórovat, ale trefil jste tyč.

Ruda to dobře kopl, víme, že to chceme kopat na přední tyč, a já zase trefím tyčku. Opět jsme neměli štěstí.

Poslední zápasy je vás hodně vidět, dostáváte prostor a soupeře pod tlak. Aspoň osobně vám to na hřišti chutná?

Samozřejmě mi to nechutná, prohráváme a hrajeme o záchranu, to stojí za – víte co.