Asi nikdy nebudeme výhře blíž, litoval brněnský trenér Dostálek remízy se Slavií

Zazářil mladý brněnský klenot Ondřej Pachlopník, jemuž zápasy proti Slavii jdou náramně.

Další hlavní role pak v bitvě Zbrojovky s mistrem patřila jeho spoluhráči Janu Hladíkovi. Právě po jeho akci přišlo vyloučení slávistického brankáře Matyáše Vágnera, které tolik prohloubilo starosti trenéra sešívaných Jindřicha Trpišovského o to, koho pošle do branky na Arsenal a do derby.

„Chtěli jsme hrát z hlubokého bloku a snažit se chodit do brejků, což se nám dařilo. Vyplynula z toho červená karta pro jejich gólmana, pak jsme hráli proti deseti. Přesto hrála Slavia dobře, pořád se tady bavíme o Slavii. Musíme brát bod,“ řekl Hladík.

Nastavenou taktiku předvedl soupeři hned v 16. minutě, kdy využil zaváhání obránců, hlavou si prodloužil balon před sebe do běhu a hnal se vpřed po pravém křídle, kde ho zkosil brankář Vágner.

Skoro celá Zbrojovka chtěla pro mladého gólmana vyloučení a doufala v ně celou dobu, co hlavní rozhodčí Pavel Orel po původním vytažení žluté karty zkoumal situaci na videu.

Hladík to viděl trochu jinak.

„Škoda, že mě zfauloval. Možná bych střílel do prázdné brány,“ zalitoval útočník Zbrojovky vyústění své akce. Připustil však, že i přesilovka Zbrojovce nahrála do karet. „Slavia je silná, i když je jí o jednoho míň, ale nám její vyloučení pomohlo. Byli jsme proti ní odvážní,“ řekl.

Z odvahy pak přišla i jeho druhá tutovka. Pachlopník vystihl laxní zpětnou přihrávku hostů a Hladíka našel na malém vápně před brankou, kde hlídkovali už jen obránci. Jednoho z nich Hladík trefil.

„Tak moc jsem se soustředil na balon, ale stejně mi skočil. Možná jsem to měl vyřešit líp. Tohle muselo skončit gólem. Proti tak silnému týmu budete mít jednu dvě šance, a když chcete pomýšlet na úspěch, musíte je proměnit,“ drbal si hlavu brněnský útočník.

Zbrojovka tak podruhé za sebou nevyužila zaváhání svých protivníků v boji o udržení a nepřiblížila se k nim blíž než na čtyři body, které aktuálně ztrácí na Mladou Boleslav.

Ne nadarmo brněnský trenér Richard Dostálek zalitoval: „Asi nikdy nebudeme blíž vítězství než v dnešním zápase. Přesto hráči zaslouží ode mě pochvalu. Okolnosti vedly k tomu, že bereme bod, a to po velmi dobrém výkonu našich hráčů.“

Slavii se pokusil překvapit například zařazením stopera Zorana Gajiče do středu pole a na hrotu základní sestavy upřednostnil pohyblivějšího Jana Hladíka před silovějším Danielem Filou.

Nejvíc do karet mu ale stejně nahrála přesilovka, kterou Zbrojovka hrála od 18. minuty.

„Na tři body jsme pomýšleli i proti Slavii v plném počtu. Šli jsme do utkání hodně sebevědomě. Kdyby místo vyloučení přišla jen žlutá karta, byla by Slavia určitě dominantnější na balonu, takže vyloučení hrálo nám to do karet. Ale v určitých fázích zápasu byl soupeř i tak nebezpečný,“ uznal Dostálek kvalitu početně i hráčsky oslabených hostí, jimž chyběli například Ondřej Kúdela, Nicolae Stanciu, Jan Bořil nebo Ondřej Kolář.

Slávista Lukáš Masopust (vpravo) v souboji s Janem Moravcem z Brna

Pochvaloval si Pachlopníkův výkon. „On je hráč, kterého potřebujeme udržovat v určitém napětí. Tento týden se to podařilo. Doufám, že jeho výkony půjdou nahoru,“ sdělil Dostálek.

Vysvětlil i tah se stoperem Gajičem v záloze. Do té nemohl použít zdravotně indisponovaného Jana Sedláka, a tak volba padla na zkušeného Srba.

„Víme, že s jeho zkušeností a kvalitou práce na balonu se nebojí těžkých situací, umí je zvládat. Proto jsme řešili, že ho posuneme před stopery vedle Adriána Čermáka. Myslím si, že ten tah celkem vyšel. Měl jsem určité výhrady k některým situacím, ale v kontextu utkání Zoran odehrál zajímavý zápas,“ bilancoval brněnský trenér.