Trpišovský: Z rekordu mám radost. Kúdela možná nebude na Arsenal

Reprezentační stoper má po návratu ze srazu národního týmu zraněný nos a navíc dostal horečky.

„Co mám poslední zprávy, tak se to pravděpodobně bude řešit antibiotiky, takže by ve čtvrtek na Arsenal nebyl k dispozici,“ přiznal Trpišovský.

Máte při těchto jobovkách z ligového rekordu vůbec radost?

Mám, je to unikátní série. Historicky se 37 zápasů bez prohry ještě nikomu nepodařilo udělat, a musím říct, že jsme se o tom i bavili v kabině. Když jste krok od vytvoření takového rekordu, chcete to zvládnout.

Snadné to nebylo, že?

Strašně moc věcí hrálo proti nám. Ať už brzké vyloučení, po němž jsme museli sáhnout do sestavy, absence spousty hráčů kvůli únavě po návratu z reprezentací, vykartování, do toho únava. Negativních momentů na nás šlo hodně, a proto jsem rád, že jsme to ustáli, i když nás mrzí, že jsme nevyhráli. Viděli jsme obdivuhodný výkon některých hráčů.

Budete jmenovat?

Například Provoda, který má za sebou přetěžký program, přesto si běžecky i herně vedl výborně a patřil k nejlepším na hřišti. Taky Přéma Kovář vytáhl skvělé zákroky. Byla tam pozitiva. Samozřejmě fakt, že jsme šli do deseti, a jsme pro ligu mínus další brankář, nám starosti přidělává. Ale jsme rádi, že jsme tuto šanci na rekord proměnili.



Udělal Vágner chybu, když vyběhl před pokutové území a podrazil tam domácího hráče?

Největší chyba přišla v obraně, k vyloučení nemuselo vůbec dojít. My jsme šli dva do souboje, místo aby jeden hráč hrál souboj a druhý ho zajistil. Následně Vágner šel míč hrát asi zbytečně. Soupeř Hladík by si ho zřejmě píchnul do strany a situace by možná neskončila gólem. To je pro něho zkušenost.

Tušíte už teď, jak budete situaci mezi brankáři řešit?

Uvidíme, rozdíl je mezi Evropskou ligou a českou ligou. Na naši ligu samozřejmě nebude Vágner, tam se naše možnosti o jednu sníží, na Arsenal být může. Máme ještě tři dny. Bude rozhodovat typologie zápasů i terén, na jakém se bude hrát.

A stoper Kúdela?

U něho je to podobné jako u Bořila a dalších hráčů, kteří se vrátili vyčerpaní z reprezentace. Na některé to dolehlo hodně a dostali se do extrémní únavy, jakou jsem u nich neviděl ani v přípravě. Ondra Kúdela měl po návratu z Walesu ve čtvrtek volno, v pátek lehce trénoval, ale nebylo mu dobře. Má zranění nosu plus horečky, takže na Brno nominovaný nebyl, a dál se uvidí.

Nahradil jste jej Tarasem Kačarabou, líbil se vám?

Chtěli jsme dostat do hry co nejvíc hráčů, kteří s námi během pauzy trénovali. Byla tam i varianta se Simonem Delim, ten ale patřil k těm nejvíc vyčerpaným. Nabízelo se ho vyzkoušet, protože je i varianta, že Zima bude na Arsenalu muset jít doprava, ale nešlo to. Simon sám přišel s tím, že do základní sestavy v Brně to nevidí. Toho si cením. Taras jde nahoru, bylo tam vidět zlepšení v práci s míčem a v rozehrávce, na ten styl si postupně zvyká. Měl tam dva momenty, na které se musím ještě podívat, ale jeho výkon byl velmi slušný.

Tušíte, proč vás právě Brno už podruhé v této sezoně obralo o body?

Nepamatuji se, kdy naposled jsme někoho v sezoně ani jednou neporazili. Bude to asi hodně dlouho. V obou případech to byla i souhra okolností, že jsme měli náročný program a udělali jsme hodně změn v sestavě. V obou případech přišel i velice dobrý výkon Brna, hlavně na podzim u nás. Dokázali jsme mu dát jenom jeden gól, ať jsou důvody jakékoliv, šancí jsme měli dost. Dnes to bylo hodně ovlivněné i terénem, který je v Brně hodně těžký, a vyloučením, ale vždycky si výsledek soupeř musí zasloužit výkonem a kvalitou. To se ze stany Brna v obou zápasech stalo.

Sparta vám před derby poslala sedmigólový vzkaz ze své výhry nad Teplicemi. Co vy na to?

Derby bude jiné. Kéž by v něm bylo hodně šancí a hrál se dobrý fotbal. Tyhle zápasy bývají nervózní, bohaté na souboje. Bude záležet na obou týmech a na rozhodčím, aby to nebylo rozkouskované. Předpokládám, že hřiště u nás bude dobré, stejně jako bylo v sobotu na Spartě. Za sebe si myslím, že to bude skvělý fotbal, pokud by padl gól, mohl by se zápas i otevřít. Určitě čekám jiné utkání, než bylo to naše v Brně, i než bylo to Sparty s Teplicemi.