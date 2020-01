Karviné mám co vracet, říká přibrzděný Vukadinovič

Připomněl, že do Karviné přišel nepřipravený z rezervního týmu Sparty Praha. „I když jsme dobře trénovali, je to o něčem jiném než liga, než samotné zápasy,“ uvedl. „Přišel jsem do rozjeté soutěže, v podstatě v pátém kole. Stihl jsem odehrát dva tři zápasy a zase se zranil a na měsíc vypadl z tempa.“

Uznává, že podzim byl z jeho strany špatný. „Ale věřím, že teď dobře potrénuju. Mám Karviné co vracet, takže doufám, že jí pomůžu zachránit ligu.“

Do mužstva přišel ještě za trenéra Františka Straky, jehož posléze nahradil Juraj Jarábek. Je to velká změna? „Je,“ odpověděl Vukadinović. „Hodně běháme, zaměřujeme se na kondiční stránku. S balonem jsme byli málo, v podstatě furt běžíme. Ale potřebujeme nabrat kondici, protože od ní se všechno odvíjí. Postupně se určitě více potkáme s míčem a bude to lepší a lepší.“

Na testech v karvinském týmu je hodně hráčů, ale jedinou novou tváří je zatím brankář Petr Bolek. Mužstvo nutně potřebuje posílit útok. „Uvidíme, jak kluci, kteří jsou tady na zkoušce, dopadnou, ale do začátku jarní části ligy určitě ještě někdo z ofenzivních fotbalistů přijde,“ věří Vukadin Vukadinovič.

Karvinské na desetidenním soustředění v Beleku čekají zápasy 24. ledna s rumunskou Universitateou Craiovou, tři dny nato s polským Zaglebie Lubin a 30. ledna s KF Shkëndija, s týmem ze Severní Makedonie, kam přestoupil Ján Krivák.