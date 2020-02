Na angažmá v Karviné se těším, říká stoper Šindelář

Zvětšit fotografii Martin Šindelář (vlevo) ještě v dresu Baníku v souboji s karvinským Dávidem Gubou. Na jaře z nich budou spoluhráči. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Během maltského kempu, který fotbalisté Baníku Ostrava zakončí ve středu, se jejich kádr zúžil o dva hráče. Na hostování do konce sezony odešli stoper Martin Šindelář do MFK Karviná a obránce Denis Granečný do Českých Budějovic.

„Po příchodu Jaroslava Svozila jsme měli pět stoperů, a proto jsme vyslyšeli zájem Karviné,“ uvedl na webových stránkách klubu sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski. K jednadvacetiletému Granečnému podotkl, že by měl v Českých Budějovicích pravidelně nastupovat. „Věříme, že ho půlrok v Budějovicích fotbalově posune dopředu, podobně jako třeba Ondru Šašinku hostování ve Slovácku.“ O devětadvacetiletého Šindeláře mělo zájem více klubů. Ve hře byla i Opava, odkud do Baníku přišel stoper Svozil. „Jednání o tom, kde budu na jaře hrát, se táhla,“ potvrdil Martin Šindelář, jenž si přál jít do Karviné. „Už na začátku přípravy jsem chtěl mít jasno, ale to nevyšlo. Teď se už mohu soustředit výhradně na fotbal. Dobré je, že nemusím řešit stěhování. Na angažmá v Karviné se těším. Čeká mě nová kabina i spoluhráči. Člověk se pořád učí.“ Šindelář je přesvědčený, že Karviná nepatří na nynější patnáctou příčku. „S Baníkem jsme se o tom ve vzájemných utkáních přesvědčili. Mužstvo má kvalitu na to, aby se udrželo v lize,“ prohlásil Martin Šindelář. Za nový tým by měl poprvé nastoupit v generálce na jarní část první ligy. To Karvinští v sobotu od 14.30 přivítají Olomouc, v níž Martin Šindelář s vrcholovým fotbalem začínal.