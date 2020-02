Guľa: Potřebujeme, aby ti, co se jim nedaří, udělali víc. To mi chybělo

Fotbalové přípravy prvoligových týmů v zimě 2020

Co vám v první půli chybělo?

Málo emocí, málo týmovosti, zbrklost v práci s míčem. Po přestávce se to trochu změnilo, ale na můj vkus tam bylo málo šancí. Tak to ale bývá, když necháte rozjet vlak a pak do něj chcete naskočit. Pomohlo nám, že pak přišla další parta, která je momentálně v jiném rozpoložení. Byl to velký rozdíl, za 25 minut dali tři góly. Cenné je, jakým způsobem.

Ukázala se vám první a druhá sestava?

Na to je brzy. Ale každý hráč musí cítit, jakou má výkonnost. Potřebujeme, aby ti, co se jim nedaří, udělali víc. To mi chybělo. Proto to ode mně hráči slyšeli výtky razantněji. Jedna věc je, že jde o přípravný zápas, ale za chvíli začíná liga, my musíme mít všechny připravené. Plnohodnotně.

Ve druhé půli už jste na fotbalisty mluvil méně?

Pověděl jsem jim po půli, že se potřebují víc koučovat. Aby byli víc kompaktní, aby se jim hrálo líp s míčem i bez něj. Bylo to cílené. Když jsme prostřídali, pokračoval jsem v koučinku z první půle.

Jak těžké pro vás bylo smířit se s odchodem Michaela Krmenčíka do Brugg?

Přišli jsme o hráče, který má reprezentační parametry. Dlouhodobě ukazoval kvalitu. Na druhé straně klub pracoval s tím, že jeho odchod někdy přijde. Kdyby nepřišel teď, odešel by v létě. Všechno do sebe zapadlo včetně nabídky, rozhodli jsme se, že umožníme jeho rodině zahraniční angažmá. Doufám, že to byl dobrý tah, aby ožili další hráči. Nejen z hrotové pozici, ale i křídelníci. Ano, chcete mít nejlepší hráče, ale je důležité, abychom se pokusili nahradit kvalitu, jakou Michal má.

Od začátku nastoupil na hrotu Tomáš Chorý. Co říkáte na jeho výkon?

Měl tréninkový výpadek, bylo cítit, že byl v situacích pozdě. Ale on je zarputilý, dříč, pracant, věřím, že přinese mužstvu i góly. Je dobře, že momentálně do toho dobře naskočil Beauguel, že je gólový. U něj potřebuju, aby pracoval pro mužstvo, ve správných prostorech. Je ho cítit v šestnáctce i v mezihře.

Hledáte za Krmenčíka náhradu? Na Twitteru se objevilo, že máte zájem o Adriana Vizingera z Celje.

Nemám Twitter, asi si ho budu muset pořídit.