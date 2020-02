Trochu jiná Plzeň než dřív. Necúvaj. Prepínaj, slyší Limberský a spol.

Zkušená trojka Limberský, Řezník a Kovařík kráčí rovnou pod hotel Elba, aby na chvíli zrelaxovala v ledové vodě Středozemního moře. Naučili se, že tak rychleji mizí únava.

„Mělo to šťávu. To mě těší,“ pochvaluje si trenér Adrian Guľa, když odchází ze hřiště v Esteponě. Právě tady, hodinku jízdy od Málagy, se připravuje fotbalový vicemistr na sezonu.

Jak to vlastně vypadá? Upřímně, trochu jinak než dřív. Především je na hřišti slyšet slovenština. Pavla Vrbu, který kývnul na nabídku z bulharského Razgradu, vyměnila slovenská parta kolem šéfa Guľy. Čili první asistent Marián Zimen, videoanalytik Ladislav Kubalík a kondiční specialista Martin Kojnok. Plus bývalý plzeňský útočník Marek Bakoš. To oni mají na starost všechna dopolední cvičení.

„Daj od nohy. Necúvaj. Prepínaj. Počítaj prihrávky. Drž loptu.“

Je to cvrkot. Hodinový cvrkot. Všichni hráči na sobě mají vesty s GPS čipem, který měří tepovou frekvenci i běžecká data. Rychlost, intenzitu, objem, akceleraci, brzdění a tisíc dalších maličkostí. I tak ovšem kouč Guľa několikrát za trénink zdůrazní: „Dej na svůj pocit.“

Parta, která odehrála většinu pondělní přípravy proti švédskému Örebro (3:0), zůstává na trávníku půlhodinku a mizí do posilovny. Zbytek týmu, ke kterému se přidává asistent Bakoš, dostává zabrat daleko víc. Po přihrávkovém kolotoči přichází vyšťavující zápas, který dlouho nemá konec, protože nesmí skončit remízou. „Pojďme, chlapci. Vydržte. Na vítězný gól,“ diriguje trenér.



Aby toho nebylo málo, na závěr si šestičlenné týmy dají soutěž ve střelbě.

To všechno z teleskopického jeřábu natáčí kamera, což je taky plzeňská novinka. Teprve když se hráči přezouvají z kopaček do tenisek, kamera se může vypnout. „Víc práce s videem mají moji asistenti, kteří ho stříhají a hráčům posílají informace na společný server. Kdo se chce podívat, podívá se. Zjistí, jak se může zlepšovat. Pochopitelně, je to časově náročné,“ poví Guľa.

Kolik vůbec zabere příprava na takový trénink? Od třiceti minut do hodinky. Každý den. „Dbáme na to, aby hráči absolvovali trénink ve svých prostorech. Vzhledem k tomu, že na startu přípravy jsme měli pětadvacet hráčů a chtěli jsme, aby měl každý přibližně stejné zatížení.“

Jarní start se blíží. Zbývají už jen necelé dva týdny. Plzeň má před sebou ještě páteční přípravu s Krasnodarem a pak už se jede naostro do Opavy.