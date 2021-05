Za poslední dva výkony si hráči výhru zasloužili, těšilo po prvním triumfu Bílka

Bílek opět sáhl k systému se čtyřmi obránci, své „oblíbené“ rozestavení 3-5-2 nepoužil od nepovedeného zápasu na Spartě, kterým začal své plzeňské angažmá.

Krok k pohárům, stříleli stopeři a náhradníci

Cítíte úlevu? Na úvodní triumf jste čekal poměrně dlouho, ale přišel.

Vyhráli jsme čtyři nula, ještě jsme měli nějaké šance a výkonem jsme navázali na zápas se Slavií ve finále, ale tentokrát jsme uhráli lepší výsledek. Jsme rádi, že to přišlo. Hráči si to za ty poslední dva zápasy zasloužili. Pracovali velmi dobře, přestože měli v nohách těžké utkání. Spokojenost.

Přiblížili jste se ke kvalifikaci do evropských pohárů, k zajištění předkol Konferenční ligy vám stačí v posledním zápase neprohrát...

Čeká nás Opava, musíme se připravit zase stejně, pak to zvládneme. Máme pět dní na to, abychom se dali dohromady. Věřím, že na ty dva výkony navážeme a do pohárů postoupíme.

Jak se vám zamlouvala defenzivní hra? Gól jste pod vaším vedením poprvé nedostali, oba stopeři navíc skórovali.

Dozadu už jsme hráli poměrně slušně i proti Slavii. Tentokrát jsme se vyjma úvodu a tyčky nedopouštěli nějakých výrazných chyb, soupeř neměl velké šance. Jsem rád, že jsme začali také střílet góly, byť dva byly po standardce. Střídající hráči naši hru oživili, tak to má být.

Standardních situací zahrává Plzeň hodně, ale hrozit z nich moc neuměla. Co už jste stihl změnit?

Zápasy chodí rychle za sebou, na nic zásadního čas nebylo. Ale řekli jsme si, kam to chceme kopat, navíc jsou tu hráči s dobrou technikou. Můžeme být nebezpeční.

Jak je důležité, že Lukáš Hejda už je zdravotně v pořádku?

Jsem rád, že se vrátil, protože už na Spartě zahrál velmi dobře. Ve všech utkáních byl solidní, je to velice důležitý hráč.

Tušíte už, s jakým systémem vstoupíte do další sezony? Dva střední obránci, nebo tři?

Uvidíme, jak to bude. Budeme samozřejmě pracovat na obou rozestaveních a pak uvidíme, do čeho vletíme a jakým způsobem budeme chtít hrát.