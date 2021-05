Utrápená Plzeň zachraňuje Evropu. Horváth chce vidět srdce

Situace v tabulce je následující: čtvrté Slovácko 57 bodů, pátá Viktoria 52, šestý Liberec 51. Ano, teoreticky ještě může Plzeň předstihnout i celek z Uherského Hradiště, ale to je nepravděpodobný scénář.

Plzeň vs. Ostrava Online reportáž v neděli od 17 hodin

Především potřebuje pod sebou udržet Severočechy. A ani Ostrava není daleko, z osmé pozice ztrácí na stále ještě úřadujícího vicemistra čtyři body.

„Je to minimálně stejně důležitý zápas jako se Slavií. Věřím, že už konečně dáme nějaké góly a odejdeme s vítězstvím,“ připomínal krajní bek Matěj Hybš čtvrteční prohrané pohárové finále.

Proti Slavii se Plzeň ukázala v dobrém světle, oproti předchozím duelům svůj výkon výrazně vylepšila, přestože Pražanům podlehla 0:1.

Plzeňský zmar po prohraném finále poháru se Slavií.

V podobném duchu potřebuje pokračovat i dál, jenže defenzivní řada se bude trenérovi Michalu Bílkovi tentokrát skládat složitě. Filip Kaša dostal třízápasový distanc, ze kterého mu ještě dvě utkání zbývají, David Limberský je kvůli zranění mimo do konce sezony a Milan Havel uviděl proti Slavii červenou, takže ani on nenastoupí.

Podle Hybše by však Plzeň neměla mít potíže, co se souhry v improvizované obraně týče. „Vždycky je lepší, když hrajete dlouhodobě pospolu, ale jsme spolu pořád na tréninku i v kabině a víme, co od sebe očekávat. Nevidím v tom nějaký problém,“ pronesl.

Pokud Viktoria naváže na aktivní výkon ze zápasu proti Slavii, měla by uhrát dobrý výsledek. „Základ toho, abychom byli úspěšní, je agresivita, nasazení a srdce. Ve hře to musí být vidět,“ apeloval asistent trenéra Pavel Horváth.