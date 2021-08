Jílkův fotbalový rokenrol v Olomouci nenudí, ale postrádá kreativitu

Olomouc – Pardubice 3:2. Zdá se, že Jílek to v Sigmě rozbalil po Vrbovsku pěkně nadivoko.

Po úvodní porážce 2:3 na Spartě tentokrát jásal. Zatím dostává svým slovům, že chce, aby olomoucký fotbal diváky hlavně bavil.

Nuda to vskutku není, ale...

„Tak lidi se asi bavili, já jsem se tedy nebavil první poločas, po vstřelené brance jsem absolutně postrádal to, na co jsme apelovali – jít si aktivně za druhým gólem a rozhodnout zápas třeba v prvním poločase. Chyběla nám větší kvalita, individuální odvaha, všude jsme byli druzí,“ vyčítal Jílek. „Měli jsme štěstí, že jsme to do poločasu zvládli výsledkově díky dvěma standardkám, jinak by vývoj byl daleko složitější.“

Když pardubický stoper Toml na zadní tyči doklepl propadnutý míč z rohového kopu a srovnal na 1:1, sigmáci vypadli z role.



Po vyrovnání bylo mnoho hráčů v modrých zralých na střídání.

Zifčák, Daněk, Růsek...



Nevěděli jste o nich.

Při zranění Gonzáleze a odchodu Housky citelně chybí Olomouci tvůrce hry. „Vidíme to všichni. Nemůžeme si nic nalhávat. Chybí nám klid v rozhodování, na balonu, v těžkých situacích, přesně to, co má Tischler, co má Beran, ale i Jeřábek, který složité situace řeší s lehkostí,“ jmenoval Jílek pardubické záložníky. „Tady nás čeká nejtěžší práce. Jsem přesvědčený, že to zvládneme, ale nebude to hned. Není to otázka jednoho měsíce, abychom to udělali z hráčů, kterým kreativita není vlastní.“

Půjde Chytil hostovat?

Breite se Sedlákem jsou ve středu pole na černou práci a osmnáctiletý Daněk se zatím nechytil. Po přestávce jej nechal Jílek v kabině a na hrot poslal urostlého Vaněčka.

To už Sigmu uklidnilo vedení 2:1, jež před koncem půle hlavou po dalším rohu Chvátala trefil Zifčák u zadní tyče a napodobil tak svátečního střelce Vepřeka z osmé minuty, jenž zakončil levačkou precizní signál po rohu. Jílek byl do zápasu zcela vtažen, hlasitě koučoval a výrazně gestikuloval každou chvíli. A po přestávce toho změnil víc: rozestavení i způsob napadání.



A když Chvátal, navrátilec z dvouletého hostování ve druholigové slovenské Podbrezové, v 52. minutě úžasnou kolmicí před Jílkem téměř od lavičky vyslal do úniku Martina Hálu, který zvýšil na 3:1, bylo zřejmé, že Olomouc se ubírá správným směrem. Ač much zbývá vzít plácačkou ještě dost.

Východočeši byli šikovnější v kombinaci ve středu pole, po mdlé první půli do toho sigmáci ale šlápli a byli nebezpečnější. Hálovi a Vaněčkovi vzaly další trefy ofsajdy.



Jílkovi dokonale vyšly tři změny v sestavě oproti Spartě. Chvátal, jenž nahradil Látala, zazářil jako nikdy v kariéře a ukázal, že v něm může mít Sigma zajímavého pravého beka. Šestatřicetiletý mazák Vepřek, jenž zastoupil Zmrzlého, se blýskl nejen trefou, ale především defenzivní prací. I když ho stále bolí achilovka, i když ho spousta lidí pravidelně odepisuje, on si pořád jede to svoje. Jílek postavil obranu se třemi veterány – Hubníkovi (37 let), Benešovi (33) a Vepřekovi (36) je v součtu 106 roků.

A vyšel rovněž tah se Zifčákem, který dostal šanci místo Matouška.

Jílek přiměl Zifčáka shodit, vyrýsovat postavu. Také sázel na jeho větší motivaci, neboť Pardubicím před dvěma lety pomáhal na hostování s postupem do ligy. Hostování v Pardubicích podle informací iSportu čeká i nadaného Mojmíra Chytila, jehož Jílek kvůli horší formě podruhé nevzal na zápas.

Jaký rokenrol předvede Jílkova sestava příště na Slavii?