Mladé hráče nezabíjíme, odráží olomoucký trenér Jílek kritiku

Byl jste z návratu nervózní?

Poměrně dost. Pro mě to bylo hodně důležité utkání z pohledu návratu i losu. Chceme sezonu začít dobře a potvrdit mužstvu, že cesta, kterou jdeme, je správná. Kdybychom neuspěli s Pardubicemi a pak na Slavii, bylo by to extrémně složité. Dobře víte, jaký mediální tlak dokážou udělat novináři nejen na trenéra, ale i na mužstvo.

I ve druhém vašem zápase v Sigmě padlo pět gólů. Tohle jste myslel tím, když jste říkal, že chcete, aby se diváci bavili?

Tak lidi se asi bavili, já se tedy nebavil první poločas, po vstřelené brance jsem absolutně postrádal to, na co jsme apelovali - jít si aktivně za druhým gólem a rozhodnout zápas třeba v prvním poločase. Chyběla nám větší kvalita, individuální odvaha, všude jsme byli druzí. Měli jsme štěstí, že jsme to do poločasu zvládli výsledkově díky dvěma standardkám, jinak by vývoj byl složitější.

Skvěle kopnuté rohy Juraje Chvátala vám pomohly.

Hlavně to bylo vědomé. Ten první roh jsme chystali na níž postavenou prostorovou obranu soupeře s dobrým blokem a načasováním. Když jsme to zkoušeli den před zápasem, nevyšlo nic. Museli jsme upravovat i postavení zakončujícího Michala Vepřeka. Kredit patří i Milanu Kerbrovi, který to ještě s klukama rozebíral.

Olomoucká radost v utkání s Pardubicemi, uprostřed střelec branky Michal Vepřek.

Dá se ten signál použít znovu?

Každé mužstvo je připravené na soupeře jen jeden zápas po jeho skončení. Myslím si, že bude možnost to vyzkoušet hned.

Ostatně, tento signál, kdy roh rozehrajete po zemi na bližší tyč, jste dřív zahrávali na Plška, že?

Je to on. Nehrávali jsme to na levou nohu, spíš na pravou. Vytáhli jsme starý signál a hned vyšel.

Proč jste rozhodli, že zakončujícím hráčem bude sváteční střelec Michal Vepřek?

V nácviku jsme měli ještě Pabla Gonzáleze, ale na předzápasovém tréninku chyběl, měl drobné svalové zranění. Michal Vepřek je levák. Na tréninku kluci říkali, že si musí vzít správné kopačky, aby to trefil. Po tom gólu byla velká radost, upřímná, přející Michalovi, že se prosadil. Druhý gól vyplynul spíš z toho, že jsme byli ve správných prostorech.

Chytil hostem v Pardubicích Ani podruhé nebyl v nominaci na zápas talentovaný útočník fotbalové Olomouce Mojmír Chytil, který v úterý zamířil na půlroční hostování bez opce do Pardubic. „Během letní přípravy jsem se necítil v optimální formě. Na mém postu se navíc vytvořila konkurence, a proto jsem požádal klub, aby mě uvolnil na hostování do Pardubic. Během následujících měsíců si přeji odehrát co nejvíce minut. Mám motivaci prosadit se do sestavy Pardubic a poté se vrátit do Sigmy silnější,“ řekl pro klubový web Chytil. „Mojmír je hráč s velkým potenciálem. Po rozhovoru s ním jsme však usoudili, že bude lepší nebránit mu v hostování. Dostane více příležitostí, což mu pomůže v rozvoji. Věříme, že za půl roku se vrátí s ambicí na základní sestavu,“ uvedl trenér Sigmy Václav Jílek.



Branka Zifčáka do šatny byla zásadní?

Určila další vývoj. V poločase jsme změnili způsob napadání, rozestavení. Hodně špatně jsme v první půli reagovali na pohyblivé středové hráče. Pak už to bylo výrazně lepší, byli jsme nebezpečnější, ale Pardubice pořád měly větší lehkost v držení míče. Práce, která je před námi, je velké množství.

Především v kreativitě a výstavbě hry ve středu hřiště?

Vidíme to všichni. Nemůžeme si nic nalhávat. Chybí nám klid v rozhodování, na balonu, v těžkých situacích, přesně to, co má Tischler, Beran, ale i Jeřábek, který složité situace řeší s lehkostí. Tady nás čeká nejtěžší práce. Jsem přesvědčený, že to zvládneme, ale nebude to hned. Není to otázka jednoho měsíce, abychom to udělali z hráčů, kterým kreativita není vlastní. Chce to čas. A ten je ve fotbale strašně relativní, prvotní jsou vždy jen výsledky.

Hodil by se vám záložník David Houska. Nepřekvapilo vás, že nakonec skončil v Jablonci?

Překvapilo. Já jsem byl přesvědčený, že jeho hlavní motiv odchodu z Olomouce byl, aby se dostal do zahraničí. Do známého prostředí se vracet nechtěl, chtěl udělat změnu, když už mu to zahraničí nevyšlo. Jablonec je ambiciózní tým, který hraje o poháry, takže sportovně to možná logiku dává.

O poločase jste místo Daňka nasadil Vaněčka a Růska stáhl pod hrot. Jak se vám souhra nových útočníků pozdávala?

Pomohla nám i změna napadání. Prvních třicet minut Tonda Růsek s Kryštofem Daňkem vypadali velmi špatně, je potřeba si to říct. Chtěli jsme být všude, nebyli jsme nikde. Kryštof nám situace přebíhal, pak ztrácel síly, neuhrávali jsme balony nahoře. Když se neudržíte navrchu, dobíháte pořád pod balon. Nebyli jsme tam organizovaní. Na vystřídání byl i Tonda Růsek, nakonec jsme se rozhodli ho podržet, protože víme, jak vypadá na tréninku. David Vaněček pracuje velmi dobře celou dobu. Těsně mu kvůli ofsajdu nebyl uznán gól. Chtěli jsme v útočné fázi hrát 4 - 4 - 2, abychom byli schopni nahoře udržet balon a opřít se o útočníky.

Třemi asistencemi se blýskl obránce Juraj Chvátal, nečekaný hrdina.

Je to první zápas, dělat závěr je strašně předčasné. Juraj nemá v Olomouci vůbec jednoduchou pozici. Předchozí angažmá mu tady nevyšlo, pak dlouho hrál na Slovensku druhou ligu, takže si každý říká, jak se tento hráč může vracet a hrát tady ligu. Ale ukázal, že ji může hrát a hrát velmi dobře. Naplnil veškeré předpoklady, které ukazoval už v trénincích. Kdyby na týden nevypadl na soustředění v Polsku, tak byl připravený už do prvního zápasu. Potvrdil tu oprávněnost. Přihrávka na třetí gól, to bylo něco nádherného. Ale nebylo to jen o jeho ofenzivní činnosti, velice dobře to zvládl i dozadu. Klobouk dolů. Výborný výkon. Teď jde o to, aby ty výkony opakoval.

Oproti utkání na Spartě jste udělal tři změny v sestavě. Chvátal se přihrával, Vepřek se Zifčákem góly. Dobré tahy.

Já bych hlavně nechtěl, aby to vypadalo, že odstřelujeme některé hráče. Občas se ke mně dostávají informace, jestli zabíjíme, nebo nezabíjíme mladé hráče. Tak to není.

Obránci Hubník, Beneš a Vepřek mají celkem 106 let. Na věk nekoukáte.

Fakt se na to nemíním dívat. Dáváme hráče, o kterých jsme přesvědčeni, že nám nejvíc pomůžou. Věk je jen číslo. Mladí budou muset dokazovat, že jsou lepší. My ty kluky vidíme v týdenním tréninkovém rytmu. Sázíme na zkušenost hráčů, jak zvládají určité situace proti konkrétnímu soupeři. I Michal Vepřek vypadal celou dobu velmi dobře. Nevyšla mu generálka, dali jsme šanci Ondrovi Zmrzlému, který na Spartě pochybil. To se může stát. Dali jsme zpátky Michala, splatil nám to výkonem. Ale to neznamená, že Michal Vepřek bude hrát automaticky další zápas. Nikdo nemá jistotu ani zavřené dveře. Zifčák nebyl prvně ani v nominaci, nad tím se může někdo podivovat. Celý týden ukazoval, že si o to říká. Zase se to vyplatilo. Martin Hála neodehrál na Spartě dobré utkání, řekli jsme si, že od něj očekáváme jiný výkon, jiný přístup, a teď si mohl zapsat klidně dvě branky. Všechny změny ukázaly, že uvažování bylo správné. Ale tím nechci říct, že jsme všemocní. Rozhodují konkrétní situace na hřišti a ty šly s námi.

Pavel Zifčák už je vyladěný podle vašich představ?

Není. Určitě může být lepší. Zapracoval na sobě, i na tělesné schránce, bylo potřeba, aby dal nějaké kilo dolů. V tréninku dobře pracuje. Máme tam i Kubu Matouška, stejně mladého hráče, který neodehrál vůbec špatné utkání na Spartě, takže to nebyla jednoduchá volba, ale sázeli jsme i na faktor motivace vůči soupeři. Pavel Zifčák má hodně prostoru ke zlepšení, ale od toho jsme tady, abychom nejen jeho dostali na vyšší úroveň.