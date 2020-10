Kováč: Budeme ale přemýšlet o tom, jak nahradit herní vytíženost

Zástupci Ligové fotbalové asociace po jednáních s Národní sportovní agenturou a ministerstvem zdravotnictví uvedli, že podle právního výkladu Krizového opatření Vlády České republiky z pondělí 12. října je možné tréninkové jednotky absolvovat bez omezení počtu osob, jelikož pro hráče a členy realizačních týmů to je hlavní výdělečná činnost.

„Ve středu jsme kluky ještě nechali ve skupinách po šesti, protože jsme to nechtěli zase měnit,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel. „Navíc informace jsou takové, že do třetího listopadu se liga hrát nebude, takže jsme trochu i improvizovali.“ Včera a dnes měli Ostravští individuální tréninky a o víkendu je čeká volno.

„Jakákoliv menší skupina není plnohodnotný trénink, ale přípravu nám komplikovalo i počasí,“ uvedl Kozel. „Od neděle lilo, takže jsme ani neměli pořádné hřiště. A trénovat hodinu a půl v tom dešti, to spíše můžete ztratit než získat.“

Opavští možnosti připravovat se s plným počtem hráčů hned využili. „Skupinky byla složitost, ale bylo to pro všechny stejné,“ podotkl opavský trenér Radoslav Kováč. „Každopádně jsme rádi, že už můžeme zase trénovat v plném počtu, že už znovu jedeme téměř v normálním režimu. Jen nemůžeme hrát. Budeme ale přemýšlet o tom, jak nahradit herní vytíženost.“

Nadále však fotbalisté stejně jako další sportovci nemohou využívat vnitřní prostory, tedy ani šatny, ani sprchy. O uvolnění i tohoto opatření budou představitelé Ligové fotbalové asociace v nejbližších dnech jednat se zástupci ministerstva zdravotnictví.

Karvinskému trenérovi Juraji Jarábkovi vadí, že kluby před každým kolem platily testy na covid19, a stejně nemohou hrát. „Nezbývá nám ale nic jiného než se připravovat na pokračování soutěže,“ uvedl Jarábek na klubovém webu.

A Karvinští se musejí poučit z pauzy, která zastavila minulou sezonu. Po ní se už nedostali do rytmu a nevyhráli ani jedno z devíti utkání.

„O tom jsme se pochopitelně bavili,“ přiznal Juraj Jarábek. „Rozdíl byl trochu v tom, že na jaře jsme nevěděli, kdy k restartu dojde. Nebylo to tak, že bychom netrénovali anebo trénovali špatně, to určitě ne. Věřme, že nyní se hrát bude. Musíme poctivě trénovat. Snažíme se zaměřit se na všechny detaily, abychom tuto neplánovanou přestávku využili co možná nejlépe.“