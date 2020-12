Rozmrzelý Kotal: Všechno nám strašně trvá, hra je pomalá, kombinace pomalá

Souboj o první příčku v lize se zvrhnul v jednoznačnou záležitost. Sparťan Juliš po půlhodině zahodil pokutový kop a do poločasu slávista Sima své dvě šance proměnil.

„Jestliže nedáte penaltu a hned inkasujete, tak to na mužstvo zapůsobí,“ řekl Kotal na tiskové konferenci.

Ale ten způsob hry...

Slavia byla mnohem pohyblivější, lepší v kombinaci, nám všechno strašně trvá. Hráčům neustále vysvětlujeme, že v současném fotbale rozhoduje rychlá kombinace, že z ní se pak dá hrát, vytvářet šance, přečíslovat. Jenže naše práce s míčem je pomalá.

Máte na takovou hru kádr?

Rychle kombinovat můžou všichni hráči. Je to v jejich hlavách, aby si to uvědomili a převedli to na hřiště do praxe.

Nebo brankář Kolář na nic nečeká a založí tři nebezpečné brejky...

Rozhoduje přechodová fáze. Než naši hráči přepnou, tak to strašně dlouho trvá. A zvlášť když je výkop přesný, tak je z toho nebezpečná situace. Kop, náběh, součinnost. V tom byla Slavie lepší než my.

Rychlost hry, v tom vás Slavie přehrávala nejvíc. Souhlasíte?

Mně vadí, že hra je pomalá proto, že je pomalá kombinace a že nemáme kvalitní výběr místa. Kritizuju to po každém zápase. Rychlé přepnutí z obrany do útoku a zpátky. To v současném fotbale rozhoduje, jestli se dostanete do přečíslení. Abyste se dostali do šance postupným útokem, na to potřebujete super kvalitu. Potřebujeme víc času, abychom to do hráčů dostali, protože takovým způsobem zvyklí hrát nebyli.

Věříte, že si to uvědomí? Tohle totiž říkáte po každém neúspěšném utkání?

V kabině slyším, že chtějí být úspěšní, tak si to musí uvědomit. Schopnosti a ochota to na hřišti realizovat. My pořád něco vymýšlíme v prostorech, kde rozhoduje jednoduchá hra.

Říkáte, že potřebujete víc času. Budou na to stačit dva týdny v lednu, krátká zimní přestávka?

Hráči si musí uvědomit, že jim nic jiného úspěch nepřinese. V Evropské lize na vlastní kůži vidí, kde je současný fotbal. Rychlá kombinace, stranové protočení. Nám všechno strašně dlouho trvá. Hrajeme hodně přes střed hřiště a odsud je nejblíž k naší bráně. Když tam dojde k chybě... Když si to neuvědomí, nic s tím neuděláte. Teď nemáme ani čas na trénink, pořád se hraje, zimní přestávka de facto žádná není.

V derby vám dal dva góly Sima, nejnebezpečnější hráč Slavie posledních týdnů. Jak to, že to měl při zakončení tak jednoduché?

Při jeho druhém gólu se nedohodli Hancko s Hanouskem, měli si ho přebírat.

A při prvním, když ho při standardce necháte skákat úplně samotného?

Jestliže hrajete zónovou obranu, tak ta je statická. Proto tam máme hráče, kteří mají brzdit náběhy protivníků, aby nám tam nenaskakovali, nenechali je rozběhnout. Na Simu jsme si připravovali, výskok má výborný. Byl půl metru nad našimi hráči. Byl to pěkný gól. Nezbývá nám, než to respektovat.