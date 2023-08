To bylo na zlomení nohy a nedá ani žlutou. Šílenost, zlobil se Kováč na sudího Klímu

Blížil se konec poločasu, Sparta jednoznačně vedla 3:0, když ztratila míč v pokutovém území soupeře.

Kairinen vyrazil proti Hlavatému, který si dal míč za patou mimo dosah sparťana. V tu chvíli Kairinenova pravačku došlápla tvrdě na soupeřův kotník. Sudí faul odpískal, ale udivilo, že sparťana nenapomenul ani žlutou kartou. Zákrok si pocitově říkal i o přísnější trest.

„To byl likvidační zákrok. Hlavatý je náš klíčový hrát, kapitán a Kairinen to věděl. Nedostane ani žlutou a přitom je to jasná červená karta,“ prohlásil Kováč.

Na tiskové konferenci nejdřív hodnotil výkon svého týmu, který byl v prvních šedesáti minutách tristní. Než dostali novináři možnost k otázkám, sám si vzal slovo.

„Všichni děláme chyby, já jsem zodpovědný za to, že jsme dostali pět gólů. My jsme hráli slabě, ale tohle je nepřijatelné,“ rozohnil se pardubický trenér.

Dotklo se ho to i v souvislosti s tím, že jeho tým v předchozích dvou kolech v plném počtu nedohrál.

Proti Bohemians byl za faul vyloučen Matoušek a minule proti Jablonci zase brankář Kinský. „Ty červené karty jsme dostali zaslouženě. Ale tohle? „Podívejte se na to sami. To není možné, to je šílenost. To je na zlomení nohy,“ zvyšoval Kováč hlas.

Se sudím si to vyříkal ještě během první půle poté, kdy Klíma dal žlutou kartu Surzynovi za faul na Haraslína. Za protesty napomenul i pardubického kouče.

„Řekl jsem mu, ať se jde na to podívat a hned mi dá žlutou. Asi jsem mluvil hodně. Jenže on byl ke mně arogantní. Pak si v druhé půli ještě vymyslí penaltu,“ poukázal Kováč na další chybu Klímy.

„Je to tři nula, hotovo. Ať píská, co má. Tohle je šílený, neuvěřitelný.“

Hlavatého dlouho ošetřovali. Sice v utkání pokračoval, ale bylo vidět, že ho rána limituje. Po hodině hry ho Kováč ze hry stáhl.

Sudí Klíma pískal zle i v minulé sezoně. Například v utkání Slavie na Bohemians chybně odpískal penaltu pro Slavii a trval si na svém i v momentě, kdy mu videoasistent doporučil verdikt změnit. Měl na několik kol omezenou delegaci.

Na jaře pak chyboval opět ve prospěch Slavie, když v Teplicích nenařídil pokutový kop za ruku Ogbua.