Dorostenci by tolik gólů nedostali, řekl Vrba. Budoucnost po devítce neřešil

„Spousta věcí se mi teď honí hlavou. Pro mě je to zděšení,“ pověděl Vrba po rekordní domácí porážce 5:9.

Máte zapotřebí takové debakly?

Je to obrovské zklamání. V ofenzivě jsme odehráli nejlepší zápas, v defenzivě nejšílenější, co jsem ve Zlíně. Jsou to paradoxy. Dali jsme pět gólů. Nevím, kdy naposledy se to Zlínu podařilo...

Za vás jste na porazili České Budějovice 5:1.

Když jsme vedli 3:1, věřil jsem, že vyhrajeme. Za pár minut to bylo najednou 3:5. Tohle jsem ještě nezažil. Kdyby hráli dorostenci, tolik gólů by za tak krátkou dobu nedostali. Tohle si za rámeček nikdo z nás nedá. Ani já, ani hráči.

Co jste říkal na gólmana Rakovana, který soupeři namazal jak na zlatém podnose tři branky?

Nechci hned po zápase hodnotit jednotlivé hráče. Ale já i vy víte, že některé individuální výkony hráčů rozhodly, že výsledek byl tak hrozný.

Dostál už seděl na lavičce. Mohl by příště chytat?

Standa měl dost velké zdravotní problémy (natržená ledvina). Naštěstí to nebylo tak vážné, jak původně vypadalo. Má tréninkové manko. Nechtěli jsme jít do rizika.

Na konci chodili hosté sami na branku. Už jste rezignovali?

Posledních deset minut zápasu nesplňovala naše defenziva nic.

Pořád máte energii pokračovat?

Po zápase tyhle věci neřeším. To není nejlepší. Kdyžtak v neděli. Je to spíše na debatu s vedením. Otázka do budoucna. Jakou cestou chce klub jít...