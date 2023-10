Vrba další zlínský výprask neustál, nástupcem by se mohl stát kouč Kroměříže

„Vedení klubu děkuje Pavlu Vrbovi za odvedenou práci pro zlínský fotbal a v dalším angažmá mu přeje jenom to nejlepší,“ citoval klubový web viceprezidenta Zdeňka Grygeru.

Vrba nastoupil do Zlína loni 25. listopadu; překvapivě krátce po nedobrovolném odchodu z Ostravy.

I když Zlín na jaře ve Fortuna lize v baráži s Vyškovem udržel, jeho trenérský životopis pokazil čtvrtý vyhazov v řadě během tří let, potřetí přitom dostal padáka v říjnu.

Předtím ho propustili v bulharském Ludogorci Razgrad, ve Spartě se loučil loni v květnu. Ve Zlíně ho pak o místo připravil katastrofální start do nové sezony.

Ligový odpadlík uzavírá po dvanácti kolech tabulku s jedinou výhrou a děsivým skóre 13:34, na nejbližší Jablonec ztrácí dva body. Vrba přitom čelil otázkám na rezignaci opakovaně. Už po zářijovém debaklu 1:5 s Baníkem, jemuž předcházel domácí výprask 1:7 od Plzně.

Po blamáži s Mladou Boleslaví spekulace o jeho konci ještě zesílily.

„Po zápase tyhle věci neřeším. To není nejlepší. Když tak v neděli. Je to spíše na debatu s vedením. Otázka do budoucna. Jakou cestou chce klub jít,“ nechal Vrba rozhodnutí na svých nadřízených, kteří už ve vzájemné spolupráci neviděli perspektivu.

Podle zákulisních informací chtěl bezprostředně po sobotní ostudě složit funkci generální ředitel Zdeněk Grygera, v klubu ho ale přemluvili, aby pokračoval.

Zlínskou bídu tak odnesl zatím jen Vrba. Klub ho bude muset vyplatit ze smlouvy. Má jít o sedmimístnou částku v korunách.

Bývalý reprezentační trenér odkoučoval na moravské Letné 31 utkání, ze všech 24 trenérů, kteří Zlín v nejvyšší soutěži vedli, měl přitom pátý nejnižší procentuální podíl vítězných zápasů (19,4 %). Solidní jarní úspěšnost si znehodnotil v novém ročníku, před kterým klub nedokázal nahradit odcházející opory a výrazně oslabil.

Zlín už mnozí odepsali. Nový kouč nemá co ztratit.

Hlavní kandidát Bronislav Červenka za Zlín hrál, působil zde i v roli asistenta Bohumila Páníka (2015-17) a kouče béčka. Rodáka z Luhačovic pojí s majitelem klubu Zdeňkem Červenkou vzdálený příbuzenský vztah.

Vrba je třetím odvolaným hlavním koučem v aktuální sezoně nejvyšší soutěže. Před měsícem skončili ve stejný den královéhradecký Jozef Weber, kterého nahradil Václav Kotal, a karvinský Tomáš Hejdušek. Slezský klub následně převzal staronový trenér Jozef Jarábek.

KLUBOVÁ BILANCE TRENÉRA PAVLA VRBY