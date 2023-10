Nejbláznivější ligové kanonády. Osmička i devítka, plichta 5:5 či svižné hattricky

Zlín - Mladá Boleslav 5:9 (21. října 2023)

Nemůžeme začít jinak než žhavou aktualitou.

„Bláznivý den s vítězným koncem,“ hlásil trenér mladoboleslavských fotbalistů Marek Kulič. „I když jsme vedli o tři góly, bál jsem se, že můžeme prohrát.“

Na zlínské Letné byli diváci svědky opravdu šíleného říjnového odpoledne. Už úvod naznačil potenciál: domácí sice brzy prohrávali, ale za pouhých 110 sekund otočili skóre na 2:1. Tento stav vydržel do poločasové přestávky a málokoho by napadlo, co se bude dít po změně stran...

„Za stavu 3:1 jsem věřil, že vyhrajeme, najednou to bylo 3:5. Tohle si za rámeček nikdo z nás nedá. Ani já, ani hráči,“ soukal ze sebe kouč Pavel Vrba, jehož svěřenci nakonec sice dali pět branek, ale hrozivých devět jich dostali. Hned tři mladoboleslavští střelci byli dvougóloví: Mareček, Kušej a Jawo.