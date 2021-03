Spokojený Vrba: Dobrý vstup do další části sezony a před sobotou s Plzní

Sparta hrála soutěžní zápas po sedmnácti dnech, v dohrávce 21. kola s výjimkou několika pasáží v druhém poločase celkem jasně dominovala.

„Vítězství mě těší, soupeř nám nedal nic zadarmo. Teda snad jste pochopili, jak jsem to myslel,“ pronesl se smíchem dobře naložený Vrba.

Na tiskové konferenci po utkání se často usmíval, dobrá nálada z něj sálala.

Do soboty jste byli v karanténě, takhle jste si návrat představoval?

Sami moc dobře víte, že po těch problémech, které jsme měli, je to dobrý vstup do další části soutěže a před sobotním zápasem s Plzní.

Plzeň. Pro vás asi neobyčejný soupeř a neobyčejný zápas?

Jestli poslední výsledky potvrdíme i v tak těžkém utkání, tak to bude super. A co se týče mě, tak samozřejmě to pro ně bude jiný zápas. Chci vyhrávat tam, kde pracuju a pro koho pracuju. Jsem ve Spartě a chci s ní být úspěšný, jako jsem byl kdysi úspěšný s Plzní. Ale stejně je hlavní, aby byli spokojení fanoušci. Bylo pro ně složitější, když jsem sem přišel. Ale snad vidí, že chci pro Spartu jen to nejlepší.

Je pro vás výhodou, že Plzeň znáte hodně dobře?

Je to víc než rok, co jsem odešel. V základní sestavě nastupují jiní hráči než za mě, takže bych neřekl, že Plzeň znám dokonale. Ale mám dost informací o jejich přednostech a slabinách, takže to trochu výhoda je. Řadím ji k velmi silným mužstvům. Ale vadí mi, že nemůžou přijít fanoušci. S nimi by to byl top zápas, byl by vyprodaný stadion.

Souboj proti starému známému jste si osahal už proti Příbrami, kterou vede Pavel Horváth, váš kapitán z plzeňské éry. Jaké to bylo?

Máme spolu vztah, který je nadstandardní. Jestli narážíte na jeho výkřiky během hry, tak mě to nepřekvapilo, když ho tak dobře znám. Mě to i pobaví, já mu to zase vrátím. Nemáme spolu žádný problém. Ať se děje cokoli, vždycky si po zápase můžeme podat ruku a bavit se jako staří známí, kteří spolu něco prožili.

Ve Spartě máte za sebou čtvrtý zápas, čtvrté vítězství a podruhé za sebou bez inkasované branky. Spokojenost?

Nula vzadu potěší, tentokrát soupeř neměl ani větší šanci. Ale vepředu jsme měli spoustu situací, které jsme nedohráli. Už do půle mohlo být rozhodmnuto, ale finální fázi jsme často zvládnout nedokázali, abychom dali třetí gól a po přestávce byli ve větším klidu. Pak Příbram měla lepší pasáže, držela míč, snažila se utkání zdramatizovat. My jsme ji k ničemu nepustili a v závěru dali další dva góly. Výsledek je příjemný.

Poprvé od října se po zranění vrátil Adam Hložek, postavil jste ho na hrot. Je to pro vás jeho místo?

Adam může hrát na víc postech, je to spíš útočník, ofenzivní hráč. V příštích zápasech ho chceme využít mnohem víc, ať už na hrotu, pod ním nebo z křídla.

Když v závěru velmi dobrého Dočkala nahradil Karabec, dal po sóle přes tři hráče krásný gól. Je to pro vás ideální, když se oba takhle prosadí?

Je to především zásluhou Sparty, že oba dva jsou tady a že si vytipovala tak kvalitní hráče. Byli tady už přede mnou. A pro mě je to pak jednodušší.

Co však může být pro sobotní šlágr proti Plzni složitější je, že stoper Vitík a záložník Krejčí starší nemohou hrát, protože dostali čtvrtou žlutou kartu. Především potrestání Vitíka bylo od sudího Fraňka hodně přísné. Souhlasíte?

To nechci posuzovat. U Ládi Krejčího to byla zbytečná karta, zavinil si to sám. Martin Vitík za to ani nemohl, je to škoda, ale tak to chodí. Nechci to dál komentovat.