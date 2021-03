Hložkův návrat i Dočkalovy asistence. Už je druhý za Horváthem

Hložek, osmnáctiletý mimořádný talent, hrál zápas poprvé od 22. října. Dostal třicet minut, měl jednu velkou šanci, kterou neproměnil.

„Představoval jsem si, že dám hned gól. Zkusil jsem to napálit na první tyč, viděl jsem, že tam bylo volno. Ale bohužel,“ litoval.

Léčil únavovou zlomeninu.

„Samozřejmě je skvělé, že jsem zpátky. Počítal jsem to, že to byly asi čtyři měsíce a deset dní bez fotbalu. Teď už jenom trénovat a dostat se do kondice, která mi při zápase chyběla. Pocítil jsem to hned při prvním sprintu.“

Vrátil se v pravý čas, Spartu ještě do reprezentační přestávky čeká ligový šlágr proti Plzni a ve středu pohárové osmifinále proti Baníku Ostrava. „Jsem rád, že v tom kluky nenechám.“

To nejzkušenější a po brankáři Nitovi nejstarší sparťan v kádru, dvaatřicetiletý kapitán Dočkal, centrem ve 43. minutě, po kterém Kozák zvyšoval na 2:0, zapsal 71. ligovou asistenci.

V historickém pořadí samostatné české ligy dostihl druhého Rudolfa Otepku. Na prvního Pavla Horvátha ztrácí 35 gólových přihrávek.

„Jestli mě může dohnat? Nevím, jak dlouho plánuje Bořek hrát. Ale každý zápas připraví tři čtyři pět šancí. A když bude Sparta produktivní jako dneska proti nám...“ přemítal Horváth, současný kouč Příbrami.

To Dočkalův trenér Pavel Vrba je spíš skeptický. „Pětatřicet je strašně moc, to jsou minimálně dvě tři sezony. Ale pokud bude hrát takhle dál, tak proč by ne,“ přemítal Vrba.

Dočkal byl i u první branku, rozjel akci, přihrál Plavšičovi, z jehož centru skóroval Krejčí. Druhé asistence jako v hokeji však fotbalové statistiky neznají.

„I tak je to číslo úžasné. Bořek je hráčem, který pracuje pro mužstvo a je hodně důležitý,“ zdůraznil Vrba.