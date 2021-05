Není kam couvnout, říká Dočkal. Kouč Vrba na něj nedá dopustit, je jako Horváth

I moment z 65. minuty nedělního šlágru 31. kola ukazuje, jak Dočkal na hřišti všechno intenzivně prožívá, jak mu na výsledcích Sparty záleží.

„Kdybyste viděli, jak pomáhá mně, tak byste pochopili, proč je pro Spartu tak důležitý,“ řekl trenér Pavel Vrba.

Jak je Dočkal pro Spartu důležitý, ukázalo právě poslední utkání. Dvaatřicetiletý záložník jeden gól dal, dva připravil pro spoluhráče a Sparta především díky jeho příspěvkům nad Baníkem vyhrála 3:1.

Přitom kvůli svalovému zranění v týdnu netrénoval, přišel o pohárové derby (0:3), ale proti Baníku se kousnul a na hřiště šel.

„Když se cítím na to, že jsem zápas schopný zvládnout, tak neumím říct, že nepůjdu. Ale kdybychom měli do konce sezony ještě deset dalších zápasů a měl bych nějaký čas na doléčení, tak bych možná ještě chtěl počkat. Věřil jsem, že to půjde, i když v týdnu ta diagnóza moc příznivá nebyla,“ líčil do kamer klubové televize.

V prvním poločase připravil spoluhráčům tři šance, proměnil jediný Karlsson. Po hodině hry soupeř vyrovnal po rychlém brejku. Když se zdálo, že Sparta v boji o druhé místo zase body ztratí, Dočkal v 79. minutě skóroval. A těsně před koncem asistoval ještě u branky Hložka.

Dočkal o svém gólu Za stavu 1:1 v závěru přeloboval brankáře Laštůvku „Mockrát v kariéře jsem na brankáře sám nešel, ale když už, tak to většinou řeším takhle. Takže to je asi automaticky moje první myšlenka. Jen jsem se snažil si ten dotek dát před dobíhajícího Stronatiho, aby mě případně mohl maximálně faulovat. Pak jsem věděl, že když budu tak akorát od gólmana, tak že se trochu snížit musí a že to přes něj dám. Už jak jsem balon zvedal přes něj, tak jsem měl pocit, že to bude gól.“



„Pro nás hodně důležité vítězství, protože teď už musíme vyhrát všechno, žádné klopýtnutí si dovolit nesmíme,“ zdůraznil Dočkal.

Sparta pořád na Jablonec ztrácí tři body, má však středeční dohrávku proti Plzni k dobru. A i na Dočkalovi bude záležet, jak Sparta dopadne.

„Víme, že už není kam couvnout. Ale taky to není situace, která by nás měla srážet a znervózňovat. Ve Spartě je tlak pořád, to není nic zvláštního. Jsme odhodlaní to zvládnout, jiná cesta není. I když to ještě bude náročné,“ tuší Dočkal.

Osobně prožívá složitou sezonu. Za bývalého kouč Kotala ne vždycky patřil do základní sestavy, vypadl i z národního mužstva, kde je pořád kapitánem.

Jestli se chce do reprezentace před blížící se nominací na mistrovství Evropy vrátit zpátky, nemohl si na předvedení vybrat lepší zápas. Duel s Baníkem sledoval reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý přímo z tribuny stadionu na Letné.

A viděl, jak se ofenzivní hráč Dočkal poctivě vrací, po ztrátě míče okamžitě přepíná do obrany, nezdráhá se jít do obranných skluzů. Jak se neustále nabízí, jak chce neustále hrát, vymýšlet, přihrávat.

Polepšil si na čtyři góly a osm asistencí, navíc spousta dalších branek padla po jeho akcích, při kterých měl předfinální přihrávku.

V přípravě gólových šancí je nejlepší v lize s třiašedesáti počiny. V historické tabulce v počtu asistencí je druhý za Pavlem Horváthem (73 vs. 104).

„Co jsem tady ty tři měsíce a něco, Bořek pro mě patří mezi klíčové hráče. Je důležitý pro mužstvo i důležitý pro mě. Pomůže mi v kabině. Je to lídr, šéf, dokáže tým strhnout,“ prohlásil trenér Vrba.

Zdá se, že v Dočkalovi našel osobnost, kterou byl v jeho plzeňské éře Pavel Horváth.

„Ano, dá se to tak říct. Bořek je lídr jako Pavel. Akorát se domnívám, že mimo stadion takový lídr není. To myslím samozřejmě v legraci, snad pochopíte, co tím mám na mysli,“ řekl Vrba se smíchem.