Trpišovský: Škoda, že si náhradníci nezlepšili sebevědomí, gólů mělo být víc

Líbilo se mu, jak Slavia do utkání proti nejhoršímu týmu ligy vstoupila. „Měli jsme dobrý pohyb, dobře jsme kombinovali, po pauze už ale kvalita našeho výkonu i celého zápasu šla dolů,“ popisoval slávistický kouč.

Po výhře 3:0 má jeho tým na prvním místě tabulky tříbodový náskok před druhou Plzní.

Jak složité bylo připravit hráče mentálně? Ve čtvrtek jste proti Feyenoordu hráli v parádní atmosféře, teď kvůli protiepidemickým opatřením před de facto prázdným stadionem.

Byl to velký kontrast. I když se lidi, kteří přišli, snažili a my jim za to děkujeme. Na hráče jsme však apelovali, aby náš výkon nebyl profesorský, abychom nic nepodcenili, zbytečně si nenadělali nějaké komplikace. Věděli jsme, že Teplice předvedly dobré výkony na Spartě i proti Plzni. Hráčům jsme říkali, že i když fanoušci nebudou na tribuně, neznamená to, že se nebudou dívat v televizi.

Byl to nejjednodušší zápas sezony?

Troufnu si říct, že jsme si ho spíš jednoduchý udělali. Ukázali jsme hned zkraje zápasu, že to soupeř nebude mít jednoduché, vytvořili jsme si tlak, hráli jsme dobře. Po půli jsme mohli vést klidně pět nula.

Jak se vám líbila hra obrany? Máte už pátou ligovou nulu v řadě.

Nepřipustili jsme žádné komplikace, navíc i souhra hráčů a automatismy jsou vzadu na vyšší úrovni. Možná se to nezdá, ale pro obránce jsou takové zápasy náročné, na výstavbu hry, na koncentraci. Ve srovnání s úvodem sezony nám hodně pomáhá, že máme před obrannou linií na hřišti Tomáše Holeše, defenzivního záložníka.

Jak se vám líbili střídající hráči?

Možná jsem čekal víc. I vzhledem k tomu, že soupeř hrál v deseti. Některé výkony se mi líbily, třeba od Ondry Lingra. Vadilo mi ale, že jsme hru zpomalili, že jsme nevyužili šance. Možná to bylo i nižší sebedůvěrou těch střídajících hráčů. Škoda, mohli se dostat do lepší pohody.

Proč v sestavě zcela chyběl Ševčík? Obnovil si zranění?

Neobnovil. My jsme jeho návrat uspěchávali na čtvrtek, kdy jsme ho potřebovali, ale tentokrát bylo hráčů dost. Ševa normálně trénuje, čeká nás série těžkých zápasů, nechtěli jsme víc riskovat.

Už je to měsíc, co jste nemuseli opustit Vršovice. Odehráli jste šest domácích zápasů a jeden v sousedním Ďolíčku, pomohlo vám to k dobrým výkonům i výsledkům?

Jednoznačně. Vzpomínám si, když jsme na začátku sezony končili ve čtvrtek o půlnoci ve Varšavě a pak hráli v neděli v Karviné. Je podstatný rozdíl, když po pohárových zápasech nemusíte cestovat. Nejen, že jste brzo v posteli, ale můžete absolvovat nejrůznější procedury. Abych odpověděl: je to jistě důležitý dílek k našim posledním výsledkům.