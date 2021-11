Jarošík o teplické misi: Věděl jsem, že to bude náročné, ale až tak?

Výsledek 0:3 je pro poslední mužstvo ligy ještě přívětivý.

„Pozitivních věcí v našem výkonu příliš nebylo. Možná návrat Shejbala, osmnáctiletý Chaloupek, který obstál. A pak určitě gólman Grigar,“ zmínil čtyřiačtyřicetiletý trenér, pro nějž je to první ligová štace. Tuze složitá.

Nelitujete po čase, do čeho jste se to navrtal?

Já tuhle otázku dostávám po každém kole a vždycky říkám, že si šance naskočit na lavičku ligového mužstva vážím. Dělám maximum, byť se to na výsledcích zatím neodráží, což mě mrzí.

Všech sedm ligových zápasů jste v Teplicích prohrál.

Počítal jsem s tím, že to bude náročné a těžké, i když možná ne až takhle. Ale jsem tady a doufám, že se to změní. Že nebudeme pořád jen prohrávat a že se nad námi v Teplicích třeba zase rozsvítí sluníčko.

Jak složitý vstup do angažmá vstřebáváte vy osobně?

To víte, že to není jednoduché. Pořád hledáme chyby, děláme rozbory, máme videa, taktické porady. Když byla krize, neměl jsem to rád jako hráč a nemám to rád ani jako trenér. Jsem člověk, který rád vyhrává, ale možná, že abychom byli silnější, musíme se nejdřív naučit prohrávat. A pak třeba vstaneme z popela a budeme silní...

Jenže převaha soupeře třeba právě v zápase na Slavii, odkud odjíždíte s porážkou 0:3, byla chvílemi až nedůstojná.

Máte pravdu, že jak v plném počtu, tak následně i po červené kartě byl ten rozdíl obrovský. Výsledek je k nám vlastně ještě hodně milosrdný.

Vystřelili jste jen jednou: v samém závěru a ze třiceti metrů. Vypovídá to současném stavu týmu?

To si nemyslím. V minulých zápasech jsme tak špatní nebyli, hráli jsme aktivně, vytvořili jsme si střelecké příležitosti, tohle byl náš nejhorší výkon.

Čím, to, že byl nejhorší? Bylo to o vás, nebo o Slavii?

Vždycky koukám na svoje mužstvo. Věděli jsme, že to tady bude náročné, že budeme hrát hlavně bez míče, že se budeme bránit a že budeme muset spoléhat na brejk, který nakonec ani nepřišel. Ale vadilo mi, jak jsme zejména v první půli byli všude druzí, pomalí, nedůrazní. Vůbec nám to neběhalo. Přístup a nasazení se mi nelíbily.

Po šestnácti kolech máte pořád jen pět bodů, na první nebarážovou pozici už ztrácíte osm. Začínají se Teplice připravovat na to, že by mohly spadnout?

Nevím, jestli je to otázka na mě, ale za sebe můžu říct, že tohle v klubu neřešíme. Pořád je před námi spoustu zápasů, spoustu bodů ve hře. Pojďme se na ně koncentrovat!