Série nul a teď i první gól. Konečně, zářil slávista Ousou a chválil parťáky

Byla to spíš pozice pro útočníka. I proto překvapilo, že se v tom prostoru zjevil zrovna on, ortodoxní střední obránce. „Když nás nikdo nepresuje, můžeme se vydat dopředu a jiný za nás zaskočí. Je to pokyn od našich trenérů,“ popisoval slávista Aiham Ousou, který dal v neděli odpoledne proti fotbalovým Teplicím (3:0) svůj první gól.