Kouč Priske: Kuchta si gól zasloužil, ono to přijde. A nechvalte moc Haraslína

Příští týden Spartu čeká osmifinále poháru v Ostravě, což je v její současné situaci nejdůležitější utkání závěru podzimu.

„Očekávám co nejlepší výkon, v poháru máme ty nejvyšší ambice,“ zdůraznil Priske.

V lize je Sparta po šestnácti kolech třetí za suverénní Plzní a druhou Slavií. Sice jen dvakrát prohrála, na úvod soutěže s Libercem a pak zmíněné derby v Edenu.

Dojem však kazí pět remíz – v Jablonci, v Teplicích, s Bohemians i s Ostravou měla na výhru. Jen se Zlínem byla nakonec ráda, že doma hrála 0:0.

Za podzim nasbírala dvaatřiceti bodů, o čtyři méně než po šestnácti kolech v minulé sezoně.

Tehdy měla pětibodové manko na vedoucí Slavii. Pokud ta vyhraje v neděli ve Zlíně, bude rozdíl mezi oběma rivaly opět pětibodový. Plzeň je ještě dál, na Spartu má šestibodový náskok a nedělní duel na hřišti Pardubic k dobru.

Sparťanský zbytek podzimu a začátek zimy sobota 19. listopadu

Baník - Sparta 15:00, osmifinále poháru od 20. listopadu do 30. listopadu: dovolená od 1. prosince do 21. prosince: tréninky, kondiční testy. 3. ledna: začátek zimní přípravy 22. ledna: Sparta - Norimberk, generálka na jaro 28. ledna: Olomouc - Sparta, 17. kolo Fortuna ligy

Lepší než Slavia s Plzní je Sparta v návštěvnosti domácích zápasů, průměr činí 13 195 diváků. Na České Budějovice v chladném sobotním podvečeru přišlo 13 269 fanoušků, kteří v husté mlze občas neviděli na druhou stranu hřiště.

„Máme skvělé fanoušky, moc je chválím. Jsou pro nás pro všechny hodně důležití. Sám vidím, jak je pro naše vedení podstatné, že lidi chodí. Hráči tu podporu cítí. Samozřejmě v některých pasážích zápasů jsou nároční. My budeme dělat všechno proto, abychom jim dělali radost. Chceme, aby i s jejich pomocí to na Letné měl každý soupeř těžké,“ řekl sparťanský kouč.

Nečekal jste, že po posledních výhrách v Plzni a nad Slováckem budete proti Českým Budějovicím přesvědčivější?

Vyhráli jsme, což je zásadní. Ale samozřejmě jsme trochu nespokojení s tím, že jsme nedali víc branek. V závěru jsme mohli být v klidu. Hlavně po vyloučení soupeřova hráče jsem očekával, že se prosadíme.

Bál jste se o výsledek?

Je pravda, že jsme v závěru nad utkáním úplně kontrolu neměli. Mohlo se projevit, že jsme během sedmi dnů odehráli tři utkání a takřka ve stejné sestavě. Ale i tak jsme měli dřív rozhodnout a dát víc branek.

Několik možností i vyloženou šanci měl Kuchta, ale bylo vidět, že gól prostě nedá. Vy jste věřil?

Kuchtič je moc rád, že se vyhrálo. Ale na sebe je naštvaný, že neskóroval. Hodně chtěl, za tu práci by si gól zasloužil. Asi to nevíte, ale měl hlavně v první půli hodně defenzivních úkolů, měl si všímat hráče Hory. Věděl, že nebude tolik ve hře. Každopádně po faulu na něj padla červená karta. Věřím tomu, že vždycky dostanete to, co si zasloužíte. A když vidím, jak on pracuje, tak se mu to vrátí.

Jediným střelcem utkání byl Haraslín, který se trefil i ve středu proti Slovácku. Dostává se po dlouhém zranění do formy, v jaké ho chcete mít?

To od něj očekáváme. Zlepšuje se, ale taky chceme, aby v každém utkání byl naším klíčovým hráčem, máme na něj velké nároky. Je hráčem, na kterého musíme být tvrdší než na ostatní. Má správnou mentalitu, jsme rádi, že ho máme v kabině. ale musíme na něj taky trochu tlačit. Doufám, že ho nebudete moc chválit.

Utkání se hrálo za snížené viditelnosti kvůli mlze. Vadilo vám to hodně?

Nebylo vidět úplně perfektně, hlavně fanoušci to měli horší, ale z lavičky to bylo celkem v pohodě. Každopádně jsem rád, že se zápas dohrál a že oba týmy ho chtěly dohrát.