Odehrát jedenáct zápasů za pět týdnů je nesmysl, říká Sivok

Po více než dvouměsíční pauze jste opět hráli zápas. Jak jste se cítil během utkání?

Trošku jsem se trápil. Posledních 14 dní jsem měl problémy s kolenem, takže jsem v tréninku jen tři dny. Spíš jsem se chtěl zorientovat na hřišti, dostat se do toho. K ideálnímu výkonu to má ještě hodně daleko.

Dlouho jste trénovali sami, pak ve skupinkách. Nyní od pondělí konečně jako tým. Těšili jste se i na zápas?

Jo, určitě. Dobře jsme si zahráli, Táborsko také chtělo hrát fotbal. Nastoupil jsem na první poločas, byla to svižná pětačtyřicetiminutovka. Každý takový zápas nám pomůže.

Hrálo se bez diváků, bez společného nástupu. Stále platí hygienická opatření. Vnímal jste to?

Ani ne. Na přátelská utkání chodí pár desítek diváků, maximálně pár stovek, ale na hlavním stadionu to bude divné. Celkově je něco jiného hrát přípravný zápas a mistrák. Tam si musíte dávat větší pozor na každý balon, víc se soustředit. Ale i přátelák je lepší než trénink.

Nyní už je jasné, že za necelé dva týdny znovu vstoupíte do ligy doma proti Liberci. A to je poměrně krátká doba, ne?

To ano, ale zaráží mě ještě jiná věc.

Jaká?

Máme dohrát sezonu tím stylem, že budeme hrát třikrát v týdnu. Ale zároveň jsou zakázané sauny a prostory pro rehabilitaci a regeneraci. To mi přijde nelogické. Pořád jsem věřil, že se liga prodlouží a bude se hrát jakoby krátký a dlouhý týden. Nebo že se začne postupně, třeba první dva týdny po jednom kole a pak se program nahustí. Z fyzického hlediska mi přijde odehrát až jedenáct zápasů za pět týdnů totální nesmysl (do konce základní část zbývá šest zápasů, dalších až pět mohou kluby odehrát v nadstavbě, pozn. red.). Ještě bez regenerace.

Tomáš Sivok (vlevo) i v přípravě proti Táborsku potvrzoval svůj přehled ve hře a zkušenosti.

Mohou mít výhodu větší kluby se širším kádrem?

Ano. Je to sice pro všechny stejné, ale větší kluby budou mít výhodu. I trenéři možná budou spekulovat, že budou hráče šetřit na určité zápasy. Možná to nějak zvládneme, ale výkony nebudou ideální. Osobně z toho mám strach.

Pro vás je regenerace klíčová. Problémy s koleny vás trápí už dlouho.

Jasně. Máme tři maséry a každý den jednoho z nich zaměstnám klidně i na hodinu. A jejich péči budou potřebovat i další kluci, protože to bude náročné. Kdo někdy hrál fotbal na vrcholové úrovni, tak ví, že regenerace dělá i 50 procent výkonu. Když bude chybět, na výkonech se to projeví.

První liga může být kvůli tomu i plná překvapení. Souhlasíte?

Bude rozhodovat aktuální forma. Někdo udělá za týden tři výhry a je venku z pásma sestupu. Nebo naopak někdo třikrát prohraje a je tam. Říká se, že může přijít víc šancí pro mladé hráče. Ale když se hraje o sestup, tak jde o hodně peněz a málokdo si dovolí vsadit na mladé. Pokud nějaký klub sestoupí, může mít v této době i existenční problémy, takže to není sranda. Ale je to tak, jak to je. Musíme se s tím srovnat.

Myslíte, že trenéři budou taktizovat a šetřit hráče? Kdyby Dynamo bylo ohrožené sestupem, tak třeba trenéři pošetří ve středečním zápase na Slavii opory Sivoka s Drobným, protože v sobotu se hraje důležitý zápas s Příbramí.

Určitě. Takhle budou zejména menší týmy přemýšlet. Když budou hrát proti favoritovi, tak nechají hráče odpočinout a budou se soustředit na vzájemné zápasy s týmy dole.

Ještě zpátky k přípravě s Táborskem. Celkově jste vyhráli 5:1. Nejpovedenější pasáží byl hned úvod, kdy jste mohli vstřelit víc než dvě branky.

Mohli jsme dát klidně pět gólů. Šli jsme třikrát sami na branku a měli i další možnosti. V lize by se to nemělo stávat, ale je to pořád přátelák. I kluci to možná mají trochu v hlavách. Po dobrém úvodu jsme měli deset minut hluchou pasáž, ale byly tam věci, které chceme hrát.