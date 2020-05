Sivok po prvním testu: Pauza je znát, všem chybí herní návyky

Dva nejlepší jihočeské kluby Dynamo České Budějovice a Táborsko sehrály ve středu první přípravné utkání po dvouměsíční pauze způsobené pandemií koronaviru.



Každé mužstvo čítalo 30 lidí, ve zbývajících čtyřech desítkách figurovali pracovníci klubů, ochranka a vybraní novináři. Počet diváků: nula. Přitom jihočeské derby, byť jen v přípravě, by si nenechaly ujít desítky fanoušků. Bylo tak slyšet každé slovo. Příznivci obou celků uvítali alespoň přímý přenos na YouTube kanálu, který sledovaly až dva tisíce diváků.

„Pauza je znát, chybí návyky“

K zápasu týmy dorazily na hřiště v Budějovicích zvlášť, žádný společný nástup ani úvodní podávání rukou. Jinak byl zápas poměrně běžný. Akorát trenéři si odbyli své premiérové utkání na lavičce v rouškách. „Je to něco nového. Ale respektujeme všechna opatření. Pokud bychom to museli nosit i při lize, tak se nedá nic dělat. Ale věřím, že to nutné nebude,“ říká trenér Dynama David Horejš.

„Pauza je znát, všem chybí herní návyky,“ přiznává kapitán budějovických fotbalistů Tomáš Sivok.

Podobně to viděl i kouč černobílých. „Přestávka byla dlouhá a mohli jsme trénovat jen po malých skupinách. Normální trénink za klasických podmínek jsme měli jeden. Soutěžní zápas jsme nehráli více než dva měsíce. To všechno se muselo projevit,“ uvědomuje si.

Absence diváků Tomáše Sivoka nerozhodila. „Na přátelská utkání chodí pár desítek fanoušků, maximálně nějaká stovka. Takže mi to zvláštní nepřišlo. Ale na hlavním stadionu to nebude příjemné,“ doplňuje zkušený obránce.



Během utkání bylo znát, že hráči dlouho zápas nehráli. Ve hře byla oboustranně řada nepřesností. Ale hrálo se. Konečně.

Dynamo se mohlo radovat z vítězství 5:1, když se o branky vítězů postarali Karol Mészáros, Pavel Šulc, Denis Granečný, Patrik Brandner a Ivo Táborský. Za hosty snižoval Václav Uzlík.

Zejména úvodní třetina utkání snesla z pohledu ligového nováčka slušné parametry. „Prvních 25 minut bylo velmi dobrých. Rychle jsme kombinovali, dostávali se do šancí, akorát jsme jich řadu zahodili. Ale kluci ještě nemají takovou jistotu. Přístup hráčů byl dobrý, takže na úvod jsme spokojení,“ těší trenéra Horejše.

I přes porážku si utkání pochvaloval i táborský kouč Miloslav Brožek. „Jsem nadšený, že jsme zpátky na hřišti a můžeme hrát zápasy. I když nás soupeř výsledkově deklasoval, jsem spokojený. Dynamo mělo výrazně vyšší herní kvalitu, ale nám to ukázalo, na čem máme pracovat. Zejména rychlost hry, když jsme neměli míč, nám dělala velké problémy,“ všímá si Brožek.



České Budějovice po úterním rozhodnutí Ligového grémia ví, že znovu zahájí první ligu doma s Libercem zřejmě 27. května. Do té doby sehraje Dynamo ještě generálku na restart ligy, příští středu od 16 hodin vyzve na Střeleckém ostrově Viktorii Plzeň. Minimálně tento duel zůstane bez přítomnosti diváků.