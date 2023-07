Nová smlouva pro Priskeho? Bavíme se o ní, řekl Rosický. S odchody nepočítá

Což je pro sparťanské fanoušky pár dnů před startem nového ročníku jisté povzbuzení.

Stávající kontrakt totiž šestačtyřicetiletému Priskemu končí už v létě 2024. Během prvního roku v české lize dovedl Spartu po devíti letech k mistrovskému titulu a teď ji touží po osmnácti sezonách dotlačit také na prestižní scénu Champions League.

Jaký kádr bude mít trenér k dispozici?

Šli jsme do přípravy s tím, že bychom rádi do týmu dostat víc rychlosti, což se nám díky návratu Peška po zranění a příchodům Olatunjiho s Birmančevičem podařilo. Jsme spokojení s tím, jaké hráče jsme přivedli. Máme větší variabilitu, je tady i kreativní Ševčík, který do týmu vnese zase trochu něco jiného.

Zatím vám ale schází brankář Matěj Kovář, jenž po ročním hostování zahájil přípravu na sezonu s Manchesterem United. Na turné do Spojených států však s týmem nakonec neodletí.

Pořád je možné, že u nás bude pokračovat. S klubem jsme v pravidelném kontaktu, bavíme se. Navíc jsem už avizoval, že kdyby jeho příchod do Sparty nedopadl, přivedeme jiného brankáře.

Jak dlouho na Kováře hodláte čekat?

To je interní věc, ale určitě nebudeme čekat věčně. Víme, že nám o víkendu začne liga, a víme, kdy startuje kvalifikace o evropské poháry.

Snažíte se dál získat posily i na další pozice?

Často mluvím o tom, že se před každým přestupovým obdobím chystáme na všechny posty. Jsme na trhu, sledujeme a monitorujeme hráče, které máme rádi, kteří se nám líbí a kteří by nás mohli posunout. Je červenec, stále zbývá spoustu času. S tím, s čím jdeme do sezony, jsme ovšem spokojení.

Poučil vás případ Kovář v tom, že už fotbalisty na hostování bez opce brát nebudete?

Byla to výjimka a podobné typy příchodů do budoucna vyhledávat nebudeme. Na druhou stranu původní domluva s Manchesterem United byla na dva roky a uvidíme, jak to celé ještě dopadne. Když jsme si ale před rokem vyhodnocovali Kovyho příchod, dospěli jsme k tomu, že ho chceme realizovat, i kdyby to mělo být jen rok. Ve finále se to ukázalo jako správné rozhodnutí.

Mimochodem, zůstanou v kádru všechny posily? Například Michal Ševčík nedostal v generálce s Anderlechtem ani minutu.

Kolik dostane minut, je věc trenéra. Michal ale dobře ví, že přišel do vysoce konkurenčního prostředí a o svou pozici musí bojovat.

Co další mladí hráči?

Vrátili se nám z hostování Václav Sejk a Matěj Ryneš, kteří zůstanou v kádru.

Co Adam Karabec s Kryštofem Daňkem?

Zaprvé si myslím, že Adam měl v závěru minulé sezony ve velmi důležitých zápasech dobré vytížení. Zadruhé si uvědomujeme, že je v kádru velký počet hráčů, což je náš záměr. Chceme tak jít do sezony, protože víme, že bude vzhledem k počtu zápasů docházet k mnohem větším rotacím než minulý rok. Momentálně neřešíme, že by od nás měl kdokoli odcházet.

Opravdu? Ani s ohledem na to, jak se vám bude dařit v předkolech evropských pohárů? Po krachu v Konferenční lize jste loni pustili Dávida Hancka, nyní je zájem například o Martina Vitíka.

Vyloučit samozřejmě nemůžu vůbec nic. Třeba v případě stoperů pracujeme ve Spartě s dlouhodobým plánem. V minulé sezoně byli nejvytíženějšími Krejčí, Vitík, Sörensen a Panák. Do toho zapracováváme mladého Vydru a zároveň jsme nově přivedli Jamese Gomeze, jedenadvacetiletého kluka, velmi talentovaného

Takže?

Situaci budeme vyhodnocovat i podle soutěží, které budeme hrát, a podle toho, jestli o některé kluky bude v dané době zájem. Jsme rádi, že všichni klíčoví a důležití hráči u nás mají dlouhodobé smlouvy. I proto nepočítám s tím, že někdo odejde.