Brankář Kovář se na americké turné Manchesteru United nepodívá

Matěj Kovář neodletí s fotbalisty Manchesteru United na přípravné turné do USA. Třiadvacetiletý gólman by se tak mohl vrátit do pražské Sparty, kde v minulé sezoně hostoval a pomohl jí k mistrovskému titulu.