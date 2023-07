Priske po generálce: Sejk před Kuchtou? Konkurence je nutná, z minulé sezony nežijeme

Čert vem, že belgický soupeř je aktuálně v jiné fázi přípravy, protože do domácí soutěže vstoupí o týden později. Hned třikrát se proti Anderlechtu trefil kapitán Krejčí, po jednom gólu měli Pešek, Minčev a Kuchta, jenž do zápasu trochu překvapivě nastoupil až v druhé části.

V elitní jedenáctce byl totiž Sejk, který se vrátil z úspěšného hostování v Jablonci a v létě reprezentoval na Euru do 21 let.

„Byla to vlastně docela snadná volba, Sejky vypadal skvěle na trénincích i v předchozích přípravných zápasech. Kuchta naopak ztratil trochu ze své síly, je cítit, že ještě není v ideální kondici,“ řekl Priske.

Takže se Sejkem počítáte i dál?

Odehrál dobrý zápas. Pro nás je důležité, že máme mezi útočníky konkurenci. I Kuchtič potřebuje vědět, že to, co se stalo v minulé sezoně, je pryč. Je tady nová soutěž a my budeme vždycky hrát s tím nejlepším, co budeme mít k dispozici. Potřebujeme, aby naši útočníci tvrdě pracovali a chytili příležitost, když ji dostanou.

V průběhu zápasu klub definitivně potvrdil i odchod jiného útočníka Tomáše Čvančary. Jak bude po minulé sezoně složité nahradit právě jeho?

To zjistíme, až odehrajeme další zápasy. Čváňa měl skvělou sezonu, jsme rádi, že jsme mu pomohli v rozvoji a budeme ho teď dál sledovat v bundeslize. Byl platný, dal spoustu gólů, ale sami jste proti Anderlechtu viděli, že jsme dobře připravení i bez něj.

Vyhráli jste jednoznačně.

A navrch jsme předvedli několik zajímavých akcí a vstřelili krásné góly. Jsem spokojený jak s výkonem, tak i s mentálním nastavením celého mužstva. S klukama, kteří zápas zahájili, i s těmi, kteří ho dohráli. Nebyl to jednoduchý test, ale ve srovnání s předchozími duely jsme se posunuli.

V čem nejvíc?

Hlavně jsme vstřelili branky, které nám chyběly. Na soustředění jsme dvakrát remizovali, předtím s Jihlavou dokonce prohráli a neproměňovali jsme šance. Tentokrát jsme však byli produktivnější a navíc jsme toho soupeři nedovolili tolik, což mě těší. Od toho se potřebujeme odrazit i dál.

Momentka z přípravného utkání Sparta - Anderlecht.

Takže jste s kompletní přípravou spokojený?

Pomalu se dostáváme tam, kde chceme být. Start nebyl jednoduchý, protože jsme měli spoustu hráčů na reprezentačních srazech a k týmu se vraceli různě. Nebylo jednoduché všechno správně poskládat a sladit, skvělou práci ovšem zase odvedl Christian Clarup, náš kondičák, který do kluků dostal, co bylo potřeba. Všechno teď vyvrcholilo výborným posledním zápasem, líbil se mi náš výkon během všech tří částí.

Ale týden před startem ligy možná budete nervózní ze situace kolem brankářů, ne? Matěj Kovář je stále s Manchesterem United.

Nejsem nervózní. Odehráli jsme dohromady 135 minut s čistým kontem a oba naši gólmani měli proti Anderlechtu několik dobrých zákroků. Vidím je každý den v tréninku a jsem rád, že jsou tady. Jasně, že Kovy byl v minulé sezoně jedničkou, která nám pomohla k titulu. Byl skvělý, ale že bychom teď špatně spali? Ne, Vojta Vorel i Kuba Surovčík jsou dobří brankáři.

Proč do generálky vůbec nezasáhl Michal Ševčík? A kdy se vrátí Martin Vitík?

Viťas potřebuje ještě čas, byť už má za sebou asi tři tréninky s týmem. V jeho případě určitě nechceme nic riskovat, ale myslím si, že všechno je na dobré cestě. A Ševčík? Chtěli jsme vidět na hřišti jiné hráče, ze stejného důvodu nehrál ani Kamenovič.

S kolika hráči vlastně chcete jít do sezony? Plánujete nyní kádr zúžit?

Neexistuje ideální počet, s kterým bych do sezoně chtěl jít. Musíme si vyhodnotit i zdravotní stav nebo to, jak si vedli některé mladé naděje.

Určitě však počítáte ještě s nějakými příchody. Kolik hráčů by Spartu do konce léta mohlo ještě posílit?

To se ptáte špatně... S Tomášem Rosickým tohle řešíme každý den, probíráme varianty, možné změny, ale konkrétně opravdu nevím. Teď se povedl dobrý obchod právě s Čváňou, rozvíjení mladých hráčů je nedílnou součástí naší práce. A dál? Jsme v polovině července, do konce přestupového období zbývá pořád zhruba šest týdnů, stát se toho může pořád hodně.